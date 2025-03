Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zó lang duurt het om over een ex heen te komen

Iedereen die weleens een relatiebreuk heeft meegemaakt, weet: over je ex heen komen is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar hoe lang duurt dat proces eigenlijk? Nieuw onderzoek geeft een opvallend antwoord.

Gemiddeld duurt het namelijk zo’n acht jaar voordat de emotionele band met een ex helemaal verdwijnt.

Emotionele band met ex

Onderzoekers van de University of Illinois Urbana-Champaign onderzochten hoe lang het duurt voordat mensen écht over hun ex heen zijn. Ze vroegen 328 volwassenen, die minimaal twee jaar een relatie hadden gehad en inmiddels gescheiden of uit elkaar waren, naar hun gevoelens over hun ex.

Wat blijkt? De emotionele band met een ex verdwijnt uiteindelijk volledig. Maar het proces duurt langer dan je misschien denkt. Gemiddeld duurt het 4,18 jaar voordat mensen ‘halverwege’ zijn in het loslaten van hun ex. Pas na ongeveer acht jaar is de emotionele band volledig verdwenen.

Aangaan van een nieuwe relatie

De onderzoekers benadrukken wel dat dit niet voor iedereen geldt. Sommige deelnemers voelden zelfs na vele jaren nog steeds een sterkere band met hun ex dan met een willekeurige voorbijganger. Voor deze groep lijkt de emotionele band nooit helemaal te verdwijnen.

En het aangaan van een nieuwe relatie, om over je gebroken hart heen te komen? Dat helpt niet per se, zagen de onderzoekers. Ook maakt het niet uit of je man of vrouw bent. Wat wél uitmaakt, is of je nog contact hebt met je ex. Hoe vaker er contact is, hoe langer de emotionele band blijft bestaan. Mensen die angstiger van aard zijn, hebben ook vaker moeite om los te laten.

Opvallend genoeg laten mensen die kinderen hebben met hun ex de emotionele band sneller los dan mensen zonder kinderen. De band is in het begin vaak sterker, maar verdwijnt uiteindelijk sneller dan bij mensen zonder gezamenlijke kinderen.

