Volgens deze psychotherapeut vertelt dit je of je ware liefde hebt gevonden

‘Liefdeeeee, wat is dan liefdeeee?’, vroeg Hazes zich ooit af. Goede vraag eigenlijk, van Hazes. We kennen verliefdheid, vuur en vlam-gevoelens, passie en intense romances, maar dat is volgens een psychotherapeut zelden de basis van een langdurige liefdevolle relatie. Ze legt uit wat de indicatie van ware liefde wel is en oppert om daarover een specifieke vraag te stellen.

Liefde is mooi en kan je intens gelukkig of heel verdrietig maken. Het liefst leven we ‘nog lang en gelukkig’ en blijven we hoteldebotel op onze partner. Eerder sprak Metro ook met relatietherapeut Nynke Nijman over de duur van verliefdheid.

Echte, langdurige liefde

Volgens psychotherapeut April Eldemire is liefde niet altijd dramatisch en een ‘de wereld op z’n kop zettende’-ervaring die we in films zien. Dat de tijd stilstaat en je hart ontploft bij de eerste keer dat je iemand aankijkt. Echte liefde, de liefde die het langste duurt, is vaak eentje die langzaam ontstaat, legt ze aan Psychology Today uit.

De intense, heftige en complexe romances die sommigen van ons ervaren, duren vaak niet lang. Volgens Eldemire gaat het om een stabiele, groeiende verbinding met elkaar. Een liefde die samen met iemand groeit, misschien iemand bij wie je in eerste instantie niet had verwacht dat dat zo zou groeien.

Psychotherapeut: ‘Je kiest echte liefde’

Bijvoorbeeld een vriend die je altijd vertrouwde, maar nooit op die manier bekeek. De collega naar wie je steeds vaker uitkijkt om te spreken op kantoor. Of een ander persoon die langzamerhand steeds meer in je leven kwam. „Niet omdat hij of zij je ineens omver blies, maar omdat hij of zij je een veilig, begrepen en ‘thuis’ gevoel geeft.”

Verliefd worden, wordt nog vaak gedefinieerd als iets dat ons simpelweg overvalt en dat buiten onze macht ligt. „Maar de sterkste en langst durende liefde, overkomt je niet. Je kiest ervoor”, aldus de psychotherapeut.

Verbinding

Echte liefde gaat niet alleen om passie, spanning, grote gebaren en intensiteit, stelt Eldemire. „Het gaat om het kiezen voor elkaar, iedere dag. Door voor elkaar te zorgen, te investeren en prioriteit aan elkaar te geven. Ook als het leven druk en hectisch kan zijn. Ondanks iemands gebreken en imperfecties, is het toch de persoon waar je mee samen wilt zijn”, aldus de psychotherapeut. „Wanneer je in de loop van de tijd liefde opbouwt, ben je niet alleen verliefd, maar vorm je een verbinding die gebaseerd is op iets diepers dan aantrekkingskracht.”

Want fysieke aantrekkingskracht of een ‘vonk’ zijn leuk, maar die zorgen er niet voor dat een relatie langdurig kan voortbestaan. „Gedeelde waarden, wederzijds respect en een diepe vriendschap vormen de solide basis.”

Elkaar aanvullen

En dat betekent niet dat je simpelweg dezelfde dingen leuk vindt of eenzelfde blik op de wereld hebt. De langetermijndoelen komen overeen. „Jullie communiceren op manieren waardoor jullie je allebei gehoord voelen. Jullie gaan met conflicten om met een verlangen om te begrijpen, niet alleen om te winnen.”

Eldemire vervolgt: „Iemand die je aanvult, die je groei aanmoedigt, je onafhankelijkheid respecteert en je toch het gevoel geeft dat je deel uitmaakt van een team.”

Hoe vind je echte liefde?

Wil je weten of je echte liefde gevonden hebt? Dan stelt de psychotherapeut voor om jezelf deze vraag te stellen: zou je deze persoon nog steeds in je leven willen hebben, zelfs als romantiek geen rol speelt? Volgens haar is een grote indicator van echte liefde dat je je emotioneel veilig voelt. „Je mag kwetsbaar zijn, je angsten uitspreken en jouw dromen delen, zonder je zorgen te maken dat je partner iets van je vindt.”

Volgens Eldemire is langdurige liefde vaak gebaseerd op vriendschap. Een band waarbij je oprecht plezier hebt in elkaars gezelschap. „Zelfs op doodgewone momenten.” Lachen om simpele grappen, comfortabel zijn met stilte en weten dat je volledig jezelf kunt zijn bij elkaar. „Je houdt niet alleen van elkaar, je vindt elkaar ook leuk. Je respecteert elkaar en gunt elkaar het beste. Niet alleen in de context van de relatie, maar in het hele leven.”

Ware liefde verandert je mindset

Echte liefde maakt je volgens de psychotherapeut niet onzeker of angstig. „Het laat je gewaardeerd en gesteund voelen. Het gaat erom dat je weet, zonder vragen, dat je geliefd bent zoals je bent.”

Ook je minset verandert als je je binnen ware liefde begeeft. „Je durft na te denken over een toekomst samen. Het geluk van jouw partner, wordt net zo belangrijk als je eigen geluk. En de worstelingen van je partner gaan ook jou aan. Net zozeer als de successen die je samen wilt vieren.”

Op de lange termijn

En dat betekent niet dat je iets van jezelf hoeft te verliezen. „Je hebt iemand gevonden wiens aanwezigheid je leven verrijkt zonder je individualiteit te overschaduwen. Liefde gaat over partnerschap: twee complete mensen die ervoor kiezen om samen door het leven te gaan, niet twee helften die elkaar proberen te completeren.”

Ware liefde hoeft niet zwaar te zijn. Maar het vraagt volgens de psychotherapeut wel om inzet. Gezonde relaties zuigen je niet leeg of putten je uit. Wel moet je bereid zijn compromissen te kunnen sluiten, geduld te hebben en bereid zijn om er voor elkaar te zijn, ook op moeilijke dagen. „Maar de inzet voelt niet uitputtend. Je voelt dat het het waard is.”

Baseer liefde dus niet op hoe iemand je op een bepaald moment laat voelen. „Maar hoe iemand je laat voelen over een langere periode. Liefde is niet iets dat je zomaar overkomt. Het is een keuze die je maakt, dag na dag, om bij iemand te zijn die de wereld een beetje lichter, een beetje veiliger en veel meer als thuis laat voelen.”

