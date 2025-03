Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er bestaan vier soorten romantische geliefden volgens nieuw onderzoek: dit zijn ze

Sommige mensen hebben maar een paar keer per maand seks, anderen tot wel twintig keer per week. Kortom: iedereen heeft lief op zijn eigen manier. En dat bevestigen Australische wetenschappers in een nieuw onderzoek. Er blijken zelfs vier verschillende typen romantische geliefden te zijn.

Australische wetenschappers hebben ontdekt dat mensen liefde op verschillende manieren ervaren. In de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Personality and Individual Differences, worden vier categorieën onderscheiden: mild, gemiddeld, intens en libidineus (zeer seksueel actief).

Hoofdonderzoeker Adam Bode, werkzaam bij Australian National University, legt uit dat romantische liefde een biologische en psychologische drijfveer is die bijdraagt aan partnerkeuze, seks en het vormen van langdurige relaties. Maar niet iedereen ervaart liefde op dezelfde manier. En nu is er voor het eerst wetenschappelijk bewijs voor dat verschil.

De vier soorten romantische geliefden

Op basis van gegevens van 1.556 verliefde deelnemers uit 33 landen werden vier typen romantische geliefden onderscheiden:

Mild (20 procent): weinig obsessieve gedachten, lage intensiteit, weinig seks. Slechts een kwart denkt dat hun partner écht van hen houdt.

Gemiddeld (41 procent) de ‘standaard’ geliefde. Niet extreem, maar wel betrokken en redelijk actief op seksueel gebied.

Intens (29 procent): het type dat compleet in de wolken is. Veel obsessieve gedachten, diepe verliefdheid en relatief vaak seks.

Libidineus (10 procent): de meest gepassioneerde groep, met een uitzonderlijk hoog libido. Seks gemiddeld 10 keer per week, soms oplopend tot 20 keer.

Evolutie van liefde

Volgens de onderzoekers laat dit zien dat romantische liefde nog steeds evolueert. Verschillende factoren, zoals cultuur, gender en sociale omstandigheden, spelen een rol in hoe mensen liefde ervaren.

„Toch is er nog veel onbekend”, zegt Bode tegen The Guardian. „We willen verder onderzoeken hoe liefde zich uit in verschillende culturen en hoe dit verandert door de tijd heen.”

