Wat zijn de voor- en nadelen van een relatie tussen een oudere vrouw en jongere man? ‘Combinatie die veerkracht biedt’

Bridget Jones: Mad About the Boy, Babygirl en Intermezzo van Sally Rooney – allemaal films en boeken waarin een relatie tussen een oudere vrouw en een jongere man centraal staat. Het is een onderwerp dat steeds vaker voorkomt, hoewel er nog altijd een zekere vorm van taboe op rust. Maar zou deze dynamiek juist niet veel voordelen kunnen hebben?

Metro praat met relatietherapeut Joey Steur van Praktijk de Liefde over deze ‘opkomende’ relatievorm, die sommigen een trend zouden noemen.

Is deze relatievorm een trend?

„Is het eigenlijk wel echt een trend?” vraagt Joey Steur zich af. „In mijn ogen niet. In mijn praktijk zie ik dit soort relaties al jarenlang voorbij komen. In de eerste instantie zien we niet meteen een diepere laag in deze relatie. Het is iets dat gebeurt omdat je verliefd wordt en er is aantrekkingskracht. Maar wanneer je het gaat uitdiepen en het gaat uitzoeken, zit er vaak wel een laag in waarbij het bij de man zou kunnen gaan over de behoefte aan meer zorgzaamheid en volwassenheid. Als ik doorvraag, kom je wel vaak neer op bijvoorbeeld: ‘Ik vind het fijn dat ze wat ouder is, om deze redenen.'”

Ze vervolgt: „Wat ik veel tegenkom, is dat jongere mannen vaak op zoek zijn naar veiligheid, volwassenheid en stabiliteit in een relatie. Die aantrekkingskracht kan soms terug te leiden zijn naar een jeugd met een afwezige moeder, waardoor een man later een zorgzame en stabiele dame zoekt. Maar dit hoeft niet per se. De man zou zich ook bijvoorbeeld aangetrokken kunnen voelen tot de zelfkennis of levenservaring van de vrouw. Bij de oudere vrouw geldt dan weer dat ze juist zoekt naar een speelse partner en avontuur, en niet vast wil zitten in die traditionele rol.”

Werken deze relaties?

Of dit soort relaties succesvol zijn, hangt volgens Steur vooral af van de levensfase van beide partners. „Als beide partners op zoek zijn naar stabiliteit en rust, en een jongere man vindt dat in de levenservaring van een oudere vrouw, dan hoeft het leeftijdsverschil geen probleem te zijn. Maar het is wel belangrijk om samen af te stemmen: hoe pakken we dit aan? Wat is ons energieniveau? Wat is onze toekomstvisie? Want stel dat een van beiden een kinderwens heeft en de ander niet, dan kan dat leiden tot grote spanningen.”

„Wat ik namelijk vaak terugzie is dat de ene persoon meer behoefte heeft aan bijvoorbeeld reizen en veel op pad gaan, en de ander vindt het wel goed zo. Het kan ook gebeuren dat de oudere partner meer zekerheid zoekt, terwijl de jongere partner nog bezig is met een carrière of identiteitsontwikkeling. Maar denk ook aan gezondheid. Ik heb weleens een stel gezien waarbij de jongere partner voor de oudere partner moest zorgen”, zegt Steur.

Problemen en uitdagingen

Hoewel een jonge man en een oudere vrouw elkaar kunnen aanvullen, zijn er ook uitdagingen die niet genegeerd kunnen worden. Steur merkt op dat stellen in deze situatie vaak voor problemen komen te staan. „In het begin is de relatie vaak fijn: je wordt verliefd en je bent beide bewust van het leeftijdsverschil. Dit kan onderling een ding zijn, maar de echte zorgen zijn vaak de reacties van de buitenwereld. Familie en vrienden kunnen een oordeel vellen en de relatie mogelijk afwijzen, of schaamte kan een rol spelen. Als het koppel eenmaal die hobbel is overgegaan en ze gaan ervoor, dan komt dat leeftijdsverschil niet meer zo vaak aan bod, totdat de verschillen weer duidelijk worden.”

Volgens Steur is het niet waar dat een relatie tussen een jonge man en een oudere vrouw eerder zou stranden, maar er kunnen wel andere problemen opduiken. „Het verschil in energieniveau komt vaak ter sprake, maar ook het libido kan behoorlijk verschillen tussen de twee. Door dat verschil in bijvoorbeeld intimiteit kan dat contrast weer opduiken.”

Voordelen

Een relatievorm met een jonge man en een oudere vrouw kan volgens Steur voor zowel de man als de vrouw veel voordelen hebben. „De vrouw kan emotionele stabiliteit voor de man bieden, en de man kan nieuwsgierigheid en avontuur meebrengen voor de vrouw: een leuke en interessante combinatie die veerkracht biedt.”

„Wat ik ook merk is dat zo’n koppel bewust en uit liefde voor elkaar kiest, want ze voelen het oordeel echt. Ze zeggen echt ‘ja’ en laten zich niet leiden door de externe verwachtingen”, benadrukt Steur.

Stereotypering is diepgeworteld

Steur ziet in de maatschappij dat een relatie van een oudere man met een jonge vrouw vaak de hemel in wordt geprezen, maar dat we daar andersom wat van vinden. „De maatschappelijke norm over wat nu een goede relatie is, zit zo diepgeworteld. Maar het ligt ook aan sociale media en opvoeding. De maatschappelijke norm is dat mannen beschermers moeten zijn en vrouwen meer verzorgers. Een relatie van een oudere man en een jongere vrouw ‘past’ meer in ons beeld, maar dit is een verstoord beeld.”

Het oordeel over relaties tussen een oudere vrouw en een jongere man komt volgens Steur voort uit diepgewortelde maatschappelijke normen en overtuigingen over leeftijd, gender en romantische relaties. „Oudere vrouwen krijgen vaak te maken met een stigma en de afwijzing die ermee gepaard gaat, terwijl dit volkomen onterecht is. Uiteindelijk draait het om de liefde tussen twee mensen, hoe ze elkaar leren kennen en samen door de uitdagingen heen navigeren. Hier wordt nog te weinig over gesproken. Ik hoop dat deze patronen doorbroken kunnen worden.”

Joey Steur schreef het boek Uit je Liefdesdip – Herontdek de liefde met hoofd, hart en lichaam.

