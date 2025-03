Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik heb orgastische hoofdpijn, dus fake elk orgasme’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Meghan (39) krijgt fikse hoofdpijn als zij klaarkomt, dus faket zij nu haar orgasmes.

„Het begint met een zeurende hoofdpijn, een die je in eerste instantie nog wel kunt negeren. Maar het gaat al snel over in een bonkende, stekende, snerpende hoofdpijn. Allesomvattend. Migraine-achtig, ook wel. Ik heb namelijk eerder migraine gehad, en dit is vergelijkbaar. Alleen heb ik dit pas sinds kort na de seks, en specifiek als ik een orgasme heb gehad. Dus het begint allemaal vrij plezierig, om met een dikke kater te eindigen. En die kater duurt vervolgens een paar uur.

Geen groentje

Ik had géén idee dat dit bestond. Ik ben geen groentje of zo, die net voor het eerst seks heeft gehad. Jarenlang had ik een vaste partner met wie ik geregeld gemeenschap had én bij wie ik orgasmes kreeg. Maar hoofdpijn? Dat nooit. Ik dacht dat dit ook altijd als excuus werd gebruikt als je géén zin had in een vrijpartij.

Mijn vaste partner en ik zijn overigens al twee jaar uit elkaar en toen ik voor het eerst tussen de lakens lag met Wietze, mijn nieuwe vlam, spatten de vonken er vanaf. Het was één en al vuurwerk, ik voelde me gezien op een manier die ik jaren gemist had en hij begeerde me enórm. Ik had het kortom goed getroffen en liep op wolkjes.

Wietze en ik waren een maand of twee aan het daten toen we weer een vrijpartij hadden na een avondje uit. Hartstikke fijn, tot ik een minuut of vijf na mijn orgasme zeurende hoofdpijn kreeg, die dus al snel uitgroeide naar die allesomvattende migraine. Wietze zag dat ik me niet fit voelde en ik werd er zelf ook door overvallen, dus al excuses makende ging ik snel naar mijn eigen huis, deed de gordijnen dicht, om er de volgende ochtend pas weer uit te komen. Zonder hoofdpijn, maar wel helemaal kapot.

Weer hoofdpijn

Ik weet het aan mijn normale migraine en vergat het voorval. Wietze en ik zagen elkaar toevallig die week niet, omdat we allebei druk waren, maar toen we een week later weer samen in bed lagen, gebeurde het opnieuw. Wéér na een orgasme. En moest ik na afloop weer verstek laten gaan. Of nou ja, nu ging Wietze naar zijn huis, want we waren in mijn slaapkamer.

Ik weet mijn hoofdpijn aan stress, maar zoals ik altijd doe bij twijfel: ik raadpleeg Google. Overigens niet per se een aanrader, er staat altijd iets vreselijks tussen. Maar nu kwam ik al snel uit bij de term: orgastische hoofdpijn, en kon ik alle boxjes afvinken. Ik leerde dat het vaker voorkomt en dat het te maken heeft met een hoge bloeddruk – bloedvaten zetten uit en je bloeddruk stijgt nogal tijdens een potje stomende seks. Het kan zomaar overgaan, maar je kunt er blijkbaar ook medicatie tegen slikken.

Opgebiecht: orgasmes faken

Toen het daarna nóg een keer gebeurde, wist ik: dit gaat niet zomaar over. Er gingen nog even een paar weken overheen voor ik over de drempel durfde te stappen om een afspraak te maken bij de huisarts. Volgende week kan ik terecht. Maar tot die tijd heb ik eigenlijk helemaal geen zin in seks, of in elk geval niet met ‘happy ending’. Ik ben véél te bang voor die orgastische hoofdpijn. Ik durfde dat alleen niet zo goed aan Wietze op te biechten. We kennen elkaar helemaal nog niet lang, ik heb dit nooit eerder gehad, dadelijk vindt hij me maar een zeur – en problemen tijdens de seks, dat vinden sommigen maar gedoe. Dus fake ik mijn orgasmes nu al een paar weken.

Het gaat me overigens makkelijker af dan ik al dacht, ik blijk een geboren actrice. Maar ik ben blij dat het voor nu even geen consequenties heeft, zowel qua hoofdpijn als qua ‘spelbreker’ zijn. Al hoop ik wel dat de huisarts me op weg kan helpen, volgende week. Dat ik weer plezier aan seks kan beleven en mijn orgasmes niet meer hoef te faken. En dat ik er ook niet over hoef te liegen, want als het serieus wordt met Wietze, moet onze relatie wel op eerlijkheid zijn gebaseerd. Maar voor nu durf ik het echt niet op te biechten: dat taboe is voor mij nog te groot. Dus tel ik de dagen tot mijn huisartsbezoek en acteer ik nog even verder.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties