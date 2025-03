Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nostalgie heeft meer positieve effecten dan alleen een goed gevoel

Denk je weleens met een warm gevoel terug aan dat zomerkamp uit je jeugd of die legendarische roadtrip met vrienden? Dan ben je niet de enige. Nostalgische herinneringen doen namelijk meer dan je alleen een glimlach bezorgen.

Ze helpen je om je sociale netwerk in stand te houden.

Nostalgie motiveert om vriendschappen te koesteren

Uit onderzoek van de Kyoto Universiteit in Japan en de Universiteit van Buffalo in Amerika blijkt dat mensen die vaker nostalgische gevoelens ervaren, doorgaans een hechter sociaal netwerk hebben. Nostalgie motiveert ons namelijk om bestaande vriendschappen te koesteren, zo concluderen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Cognition and Emotion. Ook Scientias schrijft over dit onderzoek.

Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is de focus op een persoonlijkheidstrek waarbij iemand vaker en intenser nostalgische gevoelens ervaart. Dit verschilt van een korte nostalgische bui en blijkt een langdurige invloed te hebben op hoe we onze sociale banden onderhouden.

De onderzoekers bekeken verschillende soorten sociale netwerken: de mensen waar je niet zonder kunt leven, hechte vriendschappen en minder nauwe contacten. Vooral de diepste vriendschappen bleken baat te hebben bij nostalgie, en dat zijn nu juist de relaties die het meest bijdragen aan ons welzijn.

Invloed op je sociale netwerk

De onderzoekers ontdekten ook dat nostalgie ons beschermt tegen het „natuurlijke verval van sociale netwerken naarmate we ouder worden”. Mensen die weinig nostalgie ervoeren, hadden een sterke afname van hun hechte sociale contacten, zo zagen de onderzoekers. Degenen met een gemiddeld tot hoog niveau van nostalgie wisten hun vriendschappen veel beter te behouden.

Bovendien bleek nostalgie niet alleen samen te hangen met een groter sociaal netwerk, maar bleek het er daadwerkelijk invloed op te hebben. Mensen die in 2014 als nostalgisch werden gemeten, hadden in 2019 een groter netwerk dan degenen die minder nostalgie ervoeren. Omgekeerd bleek de grootte van het netwerk in 2014 geen invloed te hebben op hoe nostalgisch iemand zich in 2019 voelde.

Gedragsverandering

Niet alleen zorgt nostalgie voor een warm gevoel, het verandert ook je gedrag. Wie terugdenkt aan een geweldige studententijd, zal sneller geneigd zijn contact op te nemen met oude studievrienden of een reünie te bezoeken. Interessant is dat nostalgie vooral bestaande vriendschappen versterkt, in plaats van het aangaan van nieuwe contacten te stimuleren

