Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: niet-monogame mensen net zo gelukkig als monogame mensen

De monogame relatie wordt steeds minder de norm, al doen tegenhangers nog steeds weleens de wenkbrauwen fronsen. Maar wie niet monogaam is, blijkt even gelukkig over het liefdesleven als iemand die dat wel is.

Dat blijkt uit een analyse van 35 onderzoeken van 2007 tot 2024, verschenen in de Journal of Sex Research, met bijna 25.000 deelnemers uit de Verenigde Staten, Australië en Europa.

De onderzoekers ontdekten nauwelijks verschillen in tevredenheid over zowel het seksleven als de relatie, en dat terwijl er veel stigma’s rondom niet-monogame relaties zijn. Eerder betoogde een seksuologe dat een open relatie sommige relaties kan redden. Volgens haar zijn we van nature niet monogaam. „Biologisch gezien zijn wij erop gericht om onze genen te verspreiden. Dus zoveel mogelijk seks hebben met zoveel mogelijk mensen.”

Onderzoek naar verschillende soorten relaties

Nu blijkt dus dat je van een niet-monogame relatie niet per se ongelukkiger wordt. Integendeel. „Dit onderzoek levert bewijs dat niet-monogame personen waarschijnlijk dezelfde mate van relatie- en seksuele bevrediging ervaren als monogame personen. Daarmee wordt stevig bewijs geleverd om de mythe dat monogamie superieur is, te ontkrachten.”

Volgens de onderzoekers denken ‘wij’ dat monogame relaties meer „toewijding, intimiteit, passie en vertrouwen” bieden. Ook wordt vaak gedacht dat monogame relaties leiden tot frequentere en bevredigendere seks, en tot minder risico’s voor de seksuele gezondheid.

„Deze perceptie – die we de mythe van monogamie-superioriteit noemen – is een wijdverbreide overtuiging die over het algemeen wordt aangehangen door het grote publiek en in stand wordt gehouden door stereotypen en mediaverhalen”, zegt hoofdonderzoeker Joel Anderson van de Australische La Trobe University.

❤️ Wat is een niet-monogame relatie? Een niet-monogame relatie is een relatievorm waarbij partners de mogelijkheid hebben om romantische of seksuele relaties met anderen aan te gaan, met wederzijdse instemming en duidelijke afspraken. Er zijn verschillende vormen van niet-monogamie. Soms ligt de nadruk op emotionele verbondenheid met meerdere mensen, zoals bij polyamorie, terwijl in andere gevallen de focus meer ligt op seksuele vrijheid, zoals bij swingen of open relaties.

Tevredenheid in niet-monogame relaties

Niet-monogame relaties worden vaak bekritiseerd, en mensen die erin zitten, voelen zich dan ook vaak gediscrimineerd. Toch ervaren ze tevredenheid. De onderzoeken suggereren volgens de onderzoekers dat „de structuur van niet-monogame relaties het mogelijk maakt dat individuen een grote verscheidenheid aan behoeften vervuld zien, vaak door verschillende partners”.

Ook wordt geïmpliceerd dat „non-monogamie individuele groei, autonomie en ontwikkeling mogelijk maakt, en op zijn beurt kan deze groei leiden tot een toename van de relatie- en seksuele bevrediging.”

Mensen die in een niet-monogame relatie zitten, steken bovendien mogelijk meer moeite in „communicatie, wederzijdse openheid en empathisch begrip om meerdere relaties te onderhouden en te navigeren”.

Seksualiteit en onze kijk daarop is continu in beweging. Vier seksuologen deelden eerder bij Metro negen sekstrends die ze in hun praktijk waarnemen.

Reacties