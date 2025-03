Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nee is ook echt nee, vindt overgrote meerheid van de Nederlanders

Een overgrote meerderheid van de vrouwen (95 procent) én van de mannen (94 procent) zegt dat ‘nee’ ook echt ‘nee’ is als een vrouw met seksuele bedoelingen wordt benaderd.

Dit constateert het statistiekbureau CBS over het jaar 2024. Het bureau keek naar mensen vanaf zestien jaar.

Nee is nee

Bijna 90 procent van de zestienplussers vindt het goed als vrouwen ongevraagde seksuele opmerkingen niet pikken. Velen vinden tevens dat de samenleving te lang heeft weggekeken van seksuele intimidatie jegens vrouwen, al liggen de percentages hier lager: 78 procent van de vrouwen en 68 procent van de mannen.

Van de mannen zegt 39 procent dat vrouwen hun gedrag te snel opvatten als seksuele intimidatie. Van de vrouwen vindt maar 29 procent dat. Het aloude fluiten naar een vrouw wordt inmiddels ook door minder mannen als een compliment voor het doelwit gezien. In 2018 vond 22 procent dit nog een loftuiting aan vrouwen, inmiddels is dat percentage gezakt naar dat bij de vrouwen: 17 procent.

Ondanks al die ontwikkelingen meldde 12 procent van de zestienplussers in 2024 seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben ondervonden, vrouwen twee keer zo vaak als mannen.

Betere seks als er consent is

Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers en Ipsos I&O bleek eerder dit jaar dat jongvolwassenen betere seks te ervaren als er consent is. De ondervraagden tussen de 18 en 25 jaar geven hun seksuele ervaring een 8,3 als de ander meerdere keren checkt of er consent is. Wordt dit één keer gecheckt, dan geven ze een 7,8. Wanneer de ander helemaal niet checkt of er sprake is van consent, daalt het cijfer naar een 7,4.

Wederzijdse instemming maakt intieme momenten dus beter, veiliger en meer ontspannen. Maar wat is constant nu precies? En hoe kun je checken of de instemming er daadwerkelijk is? Metro legde het in januari uit.

