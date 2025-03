Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een hetero huwelijk strandt sneller als de vrouw ziek wordt, in plaats van de man

‘Maar wie zorgt er voor je als je ouder bent of ziek wordt?’. Het is een vraag die voor singles waarschijnlijk niet onbekend is. Vóóral voor single mensen die al wat ouder zijn… Het idee erachter? Mannen en vrouwen in een huwelijk hebben altijd iemand om op terug te vallen.

Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat dit beeld niet helemaal klopt, vooral niet voor vrouwen in heterorelaties.

Grootschalig Italiaans onderzoek

Italiaanse onderzoekers volgden achttien jaar lang meer dan 25.000 heterokoppels uit 27 Europese landen. De stellen waren 50 jaar of ouder en werden meerdere keren ondervraagd over hun gezondheid, depressie, en of ze nog bij elkaar waren. Op een gegeven moment zagen de onderzoekers een trend ontstaan: als de vrouw ziek werd, was de kans op een scheiding groter dan wanneer de man ziek werd.

Bij stellen tussen de 50 en 64 jaar had een slechte gezondheid van de vrouw een overduidelijk effect op de kans op een scheiding. Was de man ziek? Dan maakte dat nauwelijks verschil. Hetzelfde gold voor beperkingen in het dagelijks leven: kon de vrouw minder zelfstandig functioneren, dan liep het huwelijk meer risico. Maar als de man beperkingen had, bleef het huwelijk vaker intact.

Bij stellen van 65 jaar en ouder speelde vooral depressie een rol. Was de vrouw depressief, dan liep het huwelijk een grotere kans te stranden. Maar was de man depressief? Dan bleef het huwelijk vaker overeind.

Vrouwen vaker rol van verzorger in huwelijk

Volgens de onderzoekers komt dit mogelijk omdat vrouwen vaak de rol van verzorger in een relatie hebben. Als zij wegvalt door ziekte, kan dat meer stress opleveren in het huwelijk. Daarnaast zijn vrouwen vaker financieel afhankelijk, waardoor zij minder snel zelf een einde aan het huwelijk zouden maken.

Mogelijk komt het ook omdat mannen vaker een partner zoeken die voor hen zorgt. Maar als de rollen worden omgedraaid en zíj de verzorger moeten worden, trekken sommigen zich terug in plaats van deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Ook andere onderzoeken zien trend

Dit Italiaanse onderzoek is niet de eerste studie die deze trend aantoont. Een eerder onderzoek onder getrouwde mensen met een hersentumor liet een vergelijkbaar beeld zien: bij ernstige ziekte van de vrouw strandde 21 procent van de huwelijken, terwijl dat bij een zieke man slechts 3 procent was. Met andere woorden: een huwelijk loopt ongeveer zeven keer vaker stuk als de vrouw ernstig ziek wordt dan wanneer de man dat wordt.

Uit weer een ander onderzoek blijkt dat mensen die lange tijd single zijn geweest, vaak beter omgaan met het alleen zijn na een scheiding dan mensen die jarenlang een relatie hadden. Ze hebben geleerd om zelfstandig te leven en hun sociale netwerk breed te houden. Bovendien hebben ze vaak meer ervaring met het regelen van hulp als dat nodig is.

Vorige Volgende

Reacties