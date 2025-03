Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Geef ik hem nog een kans of houd ik de eer aan mijzelf?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Charlotte (31), die niet weet of ze moet blijven wachten op een man die haar steeds aan het lijntje lijkt te houden, of dat ze hem moet laten gaan.

„Iets meer dan een maand lang was ik aan het daten met een man waar ik echt een klik mee had. We zagen elkaar vijf keer, ongeveer één keer per week, en de dates waren stuk voor stuk leuk. We lachten, hadden goede gesprekken en de interesse leek van beide kanten even sterk te zijn. Niets wees erop dat er iets mis was.

Na onze vijfde date stuurden we elkaar nog wat berichten, maar ineens werd het stil. Ik snapte er niets van. Hij vroeg of ik mee naar een optreden wilde. Ik reageerde, en daarna kreeg ik nooit meer antwoord. Na een dag of vier wachten had ik er genoeg van en stuurde ik hem een bericht met de vraag of alles oké was. Ik kreeg geen antwoord. Nog een paar dagen later stuurde ik dat ik zijn stilte aanzag voor het feit dat hij geen contact meer wilde. Nog diezelfde avond reageerde hij: het spijt hem en hij wilde graag praten. Opgelucht gaf ik aan dat dat kon, maar daarna… opnieuw radiostilte. Geen reactie.

Dilemma: achter hem aan blijven lopen of stoppen?

Een paar dagen later stuurde ik opnieuw een bericht, dit keer met meer duidelijkheid: ‘Ik heb je een kans gegeven, nu moet jij moeite doen, anders is het klaar.’ Toen reageerde hij wel, met een verontschuldiging en de vraag of ik aan het einde van de week kon afspreken. Ik zei ‘ja, zeg maar wanneer, dan houd ik het vrij’. Maar wederom… geen reactie.

Nu weet ik niet meer wat ik hiermee moet. Moet ik hem een ultimatum stellen? Bijvoorbeeld: het is donderdagavond of nooit? Zodat ik zelf ook weet waar ik aan toe ben? Of moet ik hier mijn conclusie uit trekken en het laten gaan? Het voelt alsof hij me aan het lijntje houdt, en dat verdien ik niet. Maar ik wil ook niet te snel afhaken als er misschien toch een verklaring is.”

Wat vind jij dat Charlotte moet doen? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Samantha (43), die worstelt met de keuze tussen een weekend carnaval in Breda of een welverdiend rustig weekend thuis.

Gerda ziet het probleem niet, reageert ze: „Ik zie het probleem niet. Partner gaat feesten en u blijft lekker rustig thuis genieten.”

Ryanne zegt: „Ik denk dat het eerste ‘probleem’ is dat je het onderwerp niet ter sprake wil/kunt/durft te brengen. Het is in dit geval een ja/nee kwestie: ga je wel mee of ga je niet mee? Maar jij moet, voor deze activiteit, op meerdere punten over je grenzen heen. En hij wil graag zijn passie met je delen. Enerzijds aan te prijzen dat je ervoor open staat om een keer mee te gaan. Maar is dit jaar dan het juiste moment? En is een dag, of een paar uurtjes, wel te doen voor jou? Bijvoorbeeld de optocht bekijken, en dat je daarna naar huis gaat? Of heb je het nodig dat je in stilte een boek gaat lezen of bij gaat slapen? Hier zul je het samen over moeten hebben met oog en liefde voor elkaar en jezelf.”

Harold vindt dat Samantha haar man niet teleurstelt. „Als partners hoor je elkaars keuzes te respecteren en niet als een dictator verwachten dat wat jij leuk vindt, je partner ook maar leuk vindt. Ik moet er niet aan denken om van mijn vriendin te verwachten dat ze thuisblijft, terwijl ze graag weg wil. En dat ik met haar mee moet, terwijl ik liever thuisblijf. Maar het is maar hoe je er tegenaan kijkt. De een laat de ander liever vrij en de ander houdt de ander liever aan de lijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

