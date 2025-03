Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom ergeren we ons het meest aan degenen die dichtbij ons staan? Psycholoog legt het uit

Je houdt van je vader, moeder, broer, zus, partner of dierbaarste vrienden. Maar tegelijkertijd zijn het ook vaak degenen die dichtbij je staan die je het meest kunnen irriteren. Maar waar komt dat toch door? Een psycholoog legt daarover het een en ander uit.

Over de opvoed- en relatieadviezen van psycholoog en opvoedkundige Jeffrey Bernstein schreef Metro wel vaker. Zo legde hij eerder uit hoe je als ouder omgaat met discussies of conflicten met volwassen kinderen of hoe dit ene woordje je kan helpen als je er doorheen zit.

Psycholoog over irriteren aan familie, vrienden of partner

Bernstein vertelt tegen Psychology Today dat hoe dichter we bij iemand staan, hoe meer ze ons kunnen irriteren. Maar als je begrijpt hoe dat komt, kun je volgens de psycholoog conflicten voorkomen.

Getriggerd worden door mensen die dichtbij ons staan, zegt volgens Bernstein niet dat er iets mis is, maar het is een natuurlijke reactie van de mens. Hoe meer we om iemand geven, hoe meer we voor diegene voelen en ja, irritatie is ook een gevoel.

3 redenen waarom je je ergert aan een dierbare

1. Vertrouwdheid veroorzaakt irritatie

Aan het begin van een relatie letten we niet (of in ieder geval minder) op eigenaardigheden of negatieve trekjes van een ander. Maar zodra de relatie langer standhoudt, wennen onze hersenen aan iemands patronen, en kunnen bepaalde trekjes irritant worden. „Het is alsof je steeds hetzelfde liedje luistert: uiteindelijk verliest het z’n charmes.”

Je hebt bijvoorbeeld een lange relatie. Aan het begin vond je het wellicht heerlijk dat jouw partner alles tot in de puntjes regelde. Maar naar verloop van tijd ervaar je dat als controledrang en mis je spontaniteit. Tegelijkertijd ervaart de regelaar de laksheid van de ander als irritant.

Volgens Bernstein is het de truc om de ‘irritatie’ anders te bekijken. Wellicht kun je jezelf eraan herinneren dat jou een hoop stress bespaard wordt omdat de regelaar overal aan gedacht heeft. De ander kan weer de spontaniteit waarderen om wat balans te behouden.

2. Spiegelen – projectie

De dingen die jou irriteren, zeggen vaak ook iets over jezelf. Dat noemt men in de psychologie projectie. We zien bij een ander iets dat we bij onszelf niet willen zien of herkennen.

Triggert een dierbare jou? Vraag jezelf dan af: ‘Welk deel in mij reageert nu?’ Soms gaat frustratie meer over onszelf dan we denken.

3. Pijn of ervaringen uit verleden

Ervaringen uit het verleden bepalen gedrag en reacties in ons heden. „Als iemand je in het verleden heeft gekwetst, ben je misschien gevoeliger voor gedrag dat je aan diegene doet denken”, verklaart de psycholoog.

Stel, je groeide op met een zeer kritische vader, dan kan het zijn dat je in je relatie snel iets als kritiek ervaart. Ook al is dat wellicht niet de bedoeling van je partner. Zo’n reactie komt voort uit oude pijn, maar uit zich in een hedendaagse situatie. „Wanneer je een overdreven emotionele reactie voelt, pauzeer dan. Vraag jezelf af: ‘Reageer ik op wat er nu gebeurt? Of reageer ik op iets uit mijn verleden?'”, adviseert Bernstein.

Houden van, betekent soms irritatie voelen

Van iemand houden, betekent niet dat diegene je niet zal irriteren. Dat gevoel is namelijk menselijk. Maar door te begrijpen waarom je wellicht getriggerd wordt in bepaalde situaties, kun je de irritatie verschuiven naar een inzicht. Wat jou en je dierbare dichter bij elkaar brengt, in plaats van uit elkaar duwt.

Reacties