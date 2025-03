Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zijn datingapps straks passé? ‘Je blijft maar swipen’

Datingapps waren de laatste jaren voor velen de manier om een potentiële partner te vinden. Maar daar lijkt verandering in te komen. De apps zien hun cijfers kelderen en vrijgezellen lijken minder happig te zijn op al dat geswipe.

Hoewel datingapps zoals Tinder, Bumble of Happn haast niet meer uit de digitale wereld weg te denken zijn, kleven er ook nadelen aan het online daten. Een vleeskeuring, gehost worden of misleidende informatie, het is niet alleen maar pais en vree als je naar matches speurt. Ook blijkt uit onderzoek dat datingapps negatieve gevolgen hebben voor onze mentale gezondheid en ons lichaamsbeeld.

Mocht je je overigens momenteel in het vrijgezellenleven begeven? Volgen relatiedeskundigen vind je je potentiële partner hoogstwaarschijnlijk niet in de kroeg, maar kun je beter op deze plekken op zoek gaan naar een toekomstige liefde.

Dalende populariteit datingapps

Volgens RTV Rijnmond laten steeds meer singles datingapps voor wat het is. Uit berichtgeving van The Financial Times blijkt namelijk dat datingapps hun cijfers zien dalen. En de traditionele datingbureaus lijken steeds meer in opmars.

Seksuoloog en psycholoog Eveline Stallaart herkent dat, legt ze bij Goedemorgen Nederland uit. Volgens haar is al dat swipen niet per se gunstig voor je date-leven. „Er is altijd wel een betere te vinden, dus je blijft maar doorswipen. Maar je bent een mens, met psychologie erachter en je neemt een rugzakje mee.” Datingbureaus kijken naar de psychologie achter mensen. „Wat heb jij nodig? Dat zit niet in zo’n app”, stelt Stallaart.

Volgens haar verleert vooral de jeugd het om simpelweg te flirten of oogcontact te maken. „Faalangst is heel groot aan het worden. We verleren sociaal contact. Door social media en alle schermpjes waar we mee bezig zijn.”

Vanavond besteedt ook Radar aandacht aan datingapps. Sommige apps laten je namelijk betalen om zo ‘meer kans’ te hebben op succes. Je krijgt door betaling bijvoorbeeld matches te zien, maar eenmaal achter de betaalmuren lijkt het aantal waar ze je lekker mee hebben gemaakt, vies tegen te vallen.

Uit onderzoek van Radar blijkt dat de helft van de gebruikers weleens het idee heeft dat de datingapp het aanbod manipuleert en zich afvraagt wat het belang van dat soort apps is. Je aan een goede match helpen? Of proberen je zo lang mogelijk op de app te houden?

Je kijkt Goedemorgen Nederland terug via NPO Start.

