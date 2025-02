Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Plots op iemand afgeknapt? Dan heb je ‘the ick’ (en dit zijn de meest voorkomende)

Heb je ooit iemand helemaal leuk gevonden, om vervolgens ineens compleet op diegene af te knappen? Dan heb je dit waarschijnlijk beschreven als ‘the ick’: het plotselinge gevoel van afkeer tegenover een potentiële partner wordt vaak veroorzaakt door kleine gewoontes of karaktertrekjes.

Het kunnen minuscule dingen zijn: misschien eet iemand net te luid, draagt hij sokken in zijn sandalen of is het de manier van praten die je gewoon echt niet trekt. Maar wat zijn nu echt de meest voorkomende icks? Amerikaanse onderzoekers zochten het uit.

Meer dan de helft krijgt weleens the ick

The ick krijgen is niet vreemd: uit een studie uit 2016 bleek al dat ruim 64 procent het een keer heeft meegemaakt. Gemiddeld genomen ging het om zes keer, al was er één persoon die maar liefst 300 keer een afknapper had.

Betekent the ick meteen het einde van een relatie? Niet per se, maar de kans is groot. Van de ondervraagden maakte 26 procent direct een einde aan de relatie, terwijl 42 procent dat later alsnog deed. Slechts 32 procent bleef bij hun partner ondanks the ick. Wat ook opvalt: slechts 28 procent vertelde hun partner over the ick, maar 92 procent deelde het wel met vrienden of familie.

Gedrag en persoonlijkheid

Maar waar ergeren mensen zich dan vaak aan? Voor een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift Personality and Individual Differences onderzochten onderzoekers duizenden video’s op TikTok die de hashtag #theick hadden. Hieruit bleek dat het krijgen van the ick minder draait om uiterlijk en meer om gedrag en persoonlijkheid. Slechts 6 procent van de genoemde icks gaat over het uiterlijk. De meeste mensen vinden gedrag dus belangrijker dan looks als het op aantrekkelijkheid aankomt.

Aan gedrag zelf kunnen mensen zich al genoeg ergeren, zo blijkt. Zowel mannen als vrouwen noemen zich in het openbaar schamen en irritant praten als een van de grootste afknappers. Voor vrouwen is een te vrouwelijke man de grootste ick, terwijl mannen juist afhaken op vrouwen die te veel met trends meegaan.

Vrouwen ervaren the ick vaker dan mannen

Vrouwen krijgen sowieso vaker the ick dan mannen. Dit sluit aan bij theorieën uit de evolutionaire psychologie: omdat vrouwen vaak meer investeren in een relatie, zouden ze ook kritischer zijn op hun partnerkeuze.

Daarnaast blijkt dat mensen die snel walgen van dingen als bacteriën en lichaamsvocht vaker gevoeliger zijn voor specifieke icks. Dit betekent niet per se dat ze the ick vaker krijgen, maar wel dat bepaalde triggers hen harder raken. Ook mensen met een hoge mate van perfectionisme of narcistische trekken blijken sneller op iemand af te knappen. Zij hebben vaak strenge standaarden en haken zelfs af op kleine imperfecties.

