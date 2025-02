Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze dingen zeg jij vast ook weleens tegen je partner, maar dat heeft een negatief effect op je relatie

In een relatie doen en zeggen we allemáál dingen weleens die niet altijd even handig zijn. Deze relatietherapeut legt uit dat we soms onbewust dingen zeggen die niet al te best zijn voor onze relatie. Maar in plaats daarvan kun je ook een eenvoudige aanpak toepassen die je een hele hoop relatiestress kan besparen.

Iedere relaties kent ups en downs, dat is heel normaal. Zelfs gelukkige koppels ervaren worstelingen in hun relatie. Eerder schreef Metro ook over deze 10 tips in een relatie om een sleur te voorkomen.

Relatietherapeut over communicatie in relatie

Relatietherapeut Rachel Glik begeleidt koppels al ruim dertig jaar bij hun relatieperikelen. Ze benadrukt tegen CNBC dat woorden en lichaamstaal en hele hoop kunnen zegen over de status van jouw relatie.

Rollen met je ogen, elkaar niet laten uitpraten, sarcasme of kleineren. Volgens de relatietherapeut is het belangrijk om dat soort, soms onbewuste, vormen van communicatie richting elkaar eens bekijken. „Bewustzijn is de eerste stap”, stelt Glik. Ze somt een aantal communicatievormen op die onschuldig lijken, maar er naar verloop van tijd voor zorgen dat een partner zich minderwaardig en ongeliefd voelt. En dat de relatie uiteindelijk in zwaar weer verkeert.

1. Vernederen, schelden of denigrerend praten – rechtstreeks of tegen anderen in het openbaar

„Oh, dat doet hij altijd.”

„Zou je nog wel een keer opscheppen?”

„Let maar niet op hem hoor.”

2. Sarcasme en beledigen

„Goed hoor, schreeuwen tegen de kinderen.”

„Ga je dat aandoen?”

„Moet je dat nou wel doen?”

3. Manipulerende taal, die de realiteit verdraait

„Zo is het niet gegaan.”

„Dat heb ik nooit gezegd, jij begrijpt het verkeerd.”

„Denk en geloof je dat echt? Je spoort niet.”

4. Moralisme, corrigeren, bekritiseren, labelen of diagnostiseren

„Je bent egoïstisch.”

„Dat is een narcistische eigenschap.”

„Dat komt door jouw opvoeding.”

5. Schuld verschuiven

„Ik haat schreeuwen, maar jij maakt me zo boos.”

„Door jou ga ik me schuldig voelen.”

„Misschien als jij beter je best zou doen, hoef ik niet kwaad te worden.”

6. Advies, ondervragen, overtreffen of corrigeren

„Waarom negeer je haar niet gewoon?”

„Ik heb dit ook heel vaak meegemaakt, zo moeilijk is het niet.”

„Waarom heb je het niet ‘zo’ of ‘zo’ gedaan?”

Relatietherapeut: ‘Reactieve systeem kalmeren’

Volgens Glik los je geen problemen op met de bovengenoemde communicatievormen. De relatietherapeut oppert om, in plaats van te kiezen voor zinnen als hierboven, even op de pauzeknop te drukken. „Stap even uit het gesprek, ga naar buiten om te ademen en rustig te worden of bedenk samen een codewoord voor als de spanningen te hoog oplopen.” Deze pauze is volgens de relatietherapeut bedoeld om het reactieve systeem te kalmeren. Dat reactieve systeem zorgt er namelijk voor dat boze en reactieve gevoelens geuit kunnen worden met woorden.

Waarom werkt pauze goed?

Het kan gaan om een pauze van vijf minuutjes, maar ook van vijf dagen. Een stap terug zetten, werkt volgens Glik goed omdat we hierdoor minder snel geneigd zijn om met veroordelende of kwetsende woorden te strooien.

Daarnaast leer je door te pauzeren naar jezelf te kijken. Wat gebeurt er in jou? Voordat je richting je partner wijst. „We hebben allemaal wat te leren”, aldus de relatietherapeut.

