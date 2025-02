Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: datingapps mogelijk slecht voor mentale gezondheid en lichaamsbeeld

Daten in het digitale tijdperk lijkt zo makkelijk, maar datingapps kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor onze mentale gezondheid en ons lichaamsbeeld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Hoewel gohsting het nieuwe blauwtjes lopen is, is dat online een stuk minder pijnlijk en ongemakkelijk dan iemand een pal voor je neus afwijzen. En je potentiële grote liefde is altijd maar één swipe bij je vandaan. Maar hoewel heel wat stellen elkaar vonden door middel van een datingapp, zijn de gevolgen van datingapps niet alleen maar positief.

Dating crisis

Zo is er weinig bewijs of datingapps daadwerkelijk de kans vergroten op het vinden van je soulmate en wordt er zelfs gesproken over de ‘dating crisis‘ of de relatie-recessie: mensen krijgen steeds minder vaak een langdurige relatie. En uit nieuw onderzoek van de Australische Flinders University, blijkt dat er een negatief verband is tussen het gebruik van datingapps, tevredenheid met het eigen lichaam, eetgedrag, mentale gezondheid en zelfbeeld.

Impact op lichaamsbeeld en mentale gezondheid

Het onderzoek is gebaseerd op 45 andere onderzoeken die keken naar de impact van datingapps op mentale gezondheid en mentaal welzijn en naar de impact op lichaamsbeeld. Sommige onderzoeken onderzochten zowel gebruikers als niet-gebruikers van datingapps. Andere onderzoeken keken vooral naar de hoeveelheid van gebruik van datingapps.

En wat blijkt? In meer dan 85% van de gebruikte studies is een significant negatief verband ontdekt tussen het gebruik van datingapps en de tevredenheid met het eigen lichaam. In bijna de helft van de onderzoeken is ook een negatief verband gevonden tussen datingapp-gebruik en mentale gezondheid.

Voorzichtigheid bij onderzoekers

De onderzoekers presenteren hun resultaten met voorzichtigheid. Dat komt doordat uit de data niet op te maken is of datingapps het negatieve lichaamsbeeld en een lagere mentale gezondheid veroorzaken, of dat de relatie andersom is: dat een slechte mentale gezondheid en een laag lichaamsbeeld de kans vergroten datingapps te gebruiken.

Toch verwachten de onderzoekers dat er daadwerkelijk een link kan zijn tussen datingapps en de tevredenheid met je lichaam en mentale gezondheid. Dat komt volgens hen vooral door de centrale rol die foto’s spelen op datingapps, net zoals op andere social media.

Datingapps draaien om het uiterlijk

„Hierdoor beoordelen gebruikers profielen vaak voornamelijk op basis van foto’s. Zelfs wanneer een gebruiker doorscrollt op het profiel van een andere gebruiker, dan nog kan het zijn dat iemand voornamelijk op basis van het uiterlijk beoordeelt of die ander leuk is of niet.”

Die focus op het uiterlijk kan er voor zorgen dat gebruikers meer waarde gaan hechten aan hoe ze er zelf uit zien, in plaats van wie ze zijn als persoon. Dit kan weer leiden tot een ontevredenheid en schaamte over het eigen lichaam.

Kans op afwijzing op datingapps

Het effect op mentale gezondheid en mentaal welzijn kan veroorzaakt worden door de kans op afwijzing op dating apps, leggen de onderzoekers uit. „Gebruikers die vaak afgewezen worden op datingapps, kunnen meer risico lopen op het ontwikkelen van depressieve- en angstklachten en een lager zelfbeeld.”

