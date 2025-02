Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We snakken naar meer seks, maar hierom lukt dat niet

Een goed seksleven is voor velen belangrijk en gelukkig heeft een groot deel van de Nederlanders dat ook, maar hebben we ook genoeg seks? Daar twijfelt het overgrote deel over.

Ruim 59 procent van de Nederlanders zou meer seks willen hebben dan ze nu hebben, blijkt uit onderzoek van EasyToys.

Wel seks willen, maar geen tijd hebben

De grootste drempel voor de ruim 2500 deelnemende Nederlanders? Tijd. Of meer: het gebrek aan tijd. Ook het hebben van huisgenoten of kinderen is voor velen niet bevorderend voor het seksleven. Of het hebben van een partner die weinig tijd of zin heeft.

Seksuoloog Eveline Stallaart raadt daarom aan om seks bewust op de agenda te zetten, zo vertelt zij over het onderwerp in gesprek met Linda. „Het is menselijk om de makkelijkste weg te kiezen en minder moeite te doen voor elkaar, maar door tijd in te plannen, versterk je juist de intimiteit binnen je relatie.”

Plannen staat alleen haaks op wat veel mensen juist willen binnen een relatie. 84 procent heeft het liefst spontane seks, zo ziet EasyToys. Toch kan plannen helpen om de passie levend te houden. „Zorg dat je af en toe spontaan samen iets leuks doet en blijf open over je wensen en verwachtingen. Zo houd je het spannend én verbindend.”

Stout durven zijn

Volgens de Belgische seksuoloog Goedele Liekens is stout durven zijn ook een belangrijk onderdeel in de weg naar meer zin. „Speelsheid, mysterie, nieuwsgierigheid, die erotische verbeelding, de mogelijkheid om je dingen voor te stellen, of er nu fysiek iets gebeurt of niet. En dat kun je stapsgewijs leren, in eerste instantie bij jezelf en dan bij een partner. Want lieverds, seks is niet proper. Lust is niet proper. En al zeker niet politiek correct. Seks en zin in seks zijn vurig. Met allerlei facetten die we misschien niet durven tonen aan een partner: jaloezie, dominantie of onderdanigheid, sletterig gedrag.”

Welke groep minder problemen heeft met het hebben van veel seks, zijn de jongeren tussen de 18 en de 34 jaar, zo blijkt uit het onderzoek. Meer dan de helft van deze groep duikt meerdere keren per week het bed in en een klein deel dagelijks of nog vaker. Maar ook deze groep wil eigenlijk (nog) meer seks: het gaat dan om ruim 65 procent.

Gemiddelde vrijpartij een half uur

Uit het onderzoek blijkt verder dat een gemiddelde vrijpartij in Nederland, inclusief voor- en naspel, zo’n 34 minuten duurt. Houden jullie van sekstoys, dan duurt een vrijpartij net iets langer, zo’n 38 minuten.

Verder ziet EasyToys dat de gemiddelde leeftijd voor de eerste keer seks op 17 jaar ligt, dat doggystyle met 50 procent de populairste sekspositie blijft en dat missionaris op de tweede plek staat.

