Mama gaat op date: ‘Mijn moederinstinct verpestte mijn date’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Safira (41), die zichzelf tijdens een afspraakje verloor in haar moederrol.

Boekwinkel

„Het begon helemaal niet zo verkeerd. Dirk en ik hadden elkaar leren kennen in de lokale boekwinkel – ik was daar met mijn dochter, die in de ban was van magische dierenboeken. Terwijl zij zich verloor in haar fantasy-wereld, viel mijn oog op een man die gebogen over een stapel geschiedenisboeken stond. ‘Magische dieren, huh?’, zei hij zonder op te kijken. ‘Ik zou willen dat ik dat nog leuk vond’, antwoordde ik. ‘Maar op dit moment ben ik meer van de realistische fictie.’

We raakten aan de praat, en toen mijn dochter duidelijk genoeg had van mijn gezelschap, vroeg Dirk of ik zin had in een kop koffie. We wisselden nummers uit en een week later zaten we tegenover elkaar in mijn favoriete koffietent. Zo snel kan het gaan.

Ongemakkelijk

Ik was zenuwachtig, dat viel niet te ontkennen. Na twee jaar van eindeloze wasmanden, slapeloze nachten en hetzelfde dagelijkse ritme, zat ik ineens tegenover een man die volledig mijn type was. Dit was mijn kans om de beste versie van mezelf te laten zien en daar was ik me volledig van bewust. Totdat ik ineens zag dat er een plukje haar op zijn schouder lag.

Zonder erbij na te denken, veegde ik het weg. Dirk keek me verbaasd aan, maar glimlachte wat ongemakkelijk en het gesprek ging verder. Toch duurde het niet lang voordat mijn moederinstinct weer opdook: Dirk nam een slok koffie en er viel een drupje langs zijn lip. Ik greep een servet en depte het weg. ‘Oh, je had daar een beetje koffie’, zei ik, terwijl hij me opnieuw vragend aanstaarde.

Toen de hapjes werden geserveerd, zag ik dat er een vlekje aan de rand van zijn bord zat. Daar ging ik weer: ik schoof het bord dichter naar hem toe en begon het netjes schoon te vegen met mijn servet. En toen ik een klein stukje brood op de rand van zijn bord zag liggen, duwde ik het naar het midden en veegde de kruimels op alsof ik daarvoor werd betaald.

‘Je hebt echt iets moederlijks in je’, zei hij. Het drong meteen tot me door: ik was mezelf volledig kwijt. Dit was geen date meer, dit was gewoon mijn dagelijks leven: schoonmaken, opruimen, zorgen. Maar Dirk leek zich allesbehalve prettig te voelen bij mijn voortdurende zorgzaamheid.

Niet altijd moederen

En dat bleek. ‘Ik denk niet dat dit gaat werken’, zei hij niet veel later. Ik keek naar mijn handen, die alweer onbewust het servet vasthielden. Op dat moment besefte ik dat hij gelijk had. Dit was niet de versie van mezelf die ik op deze date had willen laten zien. Mijn moederrol was zo vanzelfsprekend voor me geworden dat zelfs een romantische date niet gespaard bleef. Hij betaalde snel, en de stilte die volgde was oorverdovend. Een vervolgafspraak zat er dan ook zeker niet in, maar voor mij was het wel een les: ik heb ook nog een leven naast de kinderen en hoef echt niet 24/7 te moederen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

