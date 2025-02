Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kun je vrienden zijn met je ex? Dit zegt een mediator erover

De liefde is voorbij, maar betekent dat ook het definitieve einde van het contact met je ex? Veel mensen vragen zich af of een vriendschap met een ex mogelijk is. Sommigen houden contact, terwijl anderen juist veel afstand nemen. Maar hoe realistisch is het om vrienden te blijven met je ex? Wat zijn de emotionele uitdagingen? En welke impact heeft dit op een nieuwe relatie? Metro sprak met een mediator over deze vragen.

Een relatiebreuk is pijnlijk, voor zowel de partners als hun omgeving. Liefdesverdriet kan heel intens zijn en kan lang aanhouden. Dit is ook zichtbaar in ons brein. Soms is er de goedbedoelde intentie om vrienden te blijven, maar werkt dat eigenlijk wel? Irma Wonink, mediator bij Family First Mediation, begeleidt stellen bij het beëindigen van hun relatie en ziet in de praktijk hoe ex-partners omgaan met contact na een scheiding.

Is het realistisch om vrienden te blijven met je ex?

Volgens Irma Wonink leidt een vriendschap met je ex op de lange termijn vaak tot problemen. „Veel mensen denken: ‘We gaan als vrienden uit elkaar’, maar in de praktijk zie je dat dat vaak niet werkt.” Dat komt doordat er nog emoties spelen, er is een gezamenlijke geschiedenis en als er een nieuwe partner bij komt, verandert de dynamiek compleet.

In het begin is er vaak nog intensief contact, vooral als er kinderen zijn. „Ik begrijp heel goed dat je voor de kinderen goed met elkaar blijft communiceren. Dat is in het begin ook nodig, maar naarmate iedereen zijn of haar eigen leven gaat invullen, zwakt dat contact meestal af. Uiteindelijk houd je vooral nog contact over praktische zaken rondom de kinderen.”

Een nieuwe relatie kan pas echt slagen als er ruimte voor is. „Ik zeg altijd: een nieuwe liefde kan pas groeien als de stoel naast je leeg is.” Zolang je nog sterk betrokken bent bij je ex, kan dat een blok aan je been zijn. „Je merkt dat de aandacht verschuift en dat een nieuwe partner zich begint af te vragen: ‘Wat is mijn plek eigenlijk?’ Dat is het moment waarop de poppen aan het dansen gaan.”

Waarom willen mensen vrienden blijven met hun ex?

Mensen kiezen om verschillende redenen voor een vriendschap met hun ex. Sommige mensen hebben moeite met afscheid nemen en zien vriendschap als een tussenweg, legt Wonink uit. „Ze zeggen dat ze verder willen, maar blijven toch vasthouden aan hun ex. Soms speelt er nog loyaliteit, soms zijn er onbewuste gevoelens die nog niet zijn verwerkt.”

Bij stellen met kinderen is contact na de scheiding noodzakelijk, al is het alleen maar om praktische dingen te regelen. Toch betekent dit niet dat een hechte vriendschap altijd de beste keuze is. „Voor kinderen is het goed als ouders respectvol met elkaar omgaan, maar als het té harmonieus is, kan dat ook verwarrend zijn. Zeker jonge kinderen van zes of zeven jaar kunnen gaan geloven: misschien komen papa en mama toch weer bij elkaar.” Je moet als ouder duidelijk maken: wij zijn geen liefdespartners meer, maar blijven samen ouders.

Ook een gezamenlijke vriendengroep kan een reden zijn om contact te houden. „Ik zie vaak dat vriendengroepen in een loyaliteitsconflict komen. Sommige vrienden kiezen onbewust voor de een of de ander, en dat kan leiden tot spanningen. Een ex te vaak tegenkomen bij sociale gelegenheden kan uiteindelijk zelfs vriendengroepen uit elkaar drijven.”

Wat zijn de uitdagingen bij vriendschap met een ex?

Een van de grootste uitdagingen bij een vriendschap met een ex is het onderscheid tussen vriendschappelijke en romantische gevoelens. Veel mensen denken dat ze hun gevoelens wel hebben verwerkt, maar dan komt er moment, bijvoorbeeld eenzaamheid, verdriet, het missen van die hand op je schouder – waarop ze toch merken dat er nog iets zit. Die scheidingslijn is vaak dunner dan je denkt, volgens Wonink.

Ook kan een hechte band met een ex een negatieve impact hebben op een nieuwe relatie. „Ik heb in mijn praktijk meerdere keren gezien dat een nieuwe partner op een gegeven moment zegt: ik trek dit niet meer. Je kunt nog zo vaak zeggen dat je relatie met je ex vriendschappelijk is, maar als je ex nog een grote rol in je leven speelt, voelt een nieuwe partner zich vaak tweede keus.”

Volgens de mediator is het belangrijk om na te denken over de lange termijn. „In het begin beginnen mensen met goede bedoelingen, bijvoorbeeld: we spreken één keer per week af om samen te eten. Maar na verloop van tijd verandert je leven. Een nieuwe relatie, een andere baan, nieuwe prioriteiten – en dan blijkt dat die vriendschap niet zo vanzelfsprekend is.”

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Wanneer werkt vriendschap met een ex wél?

Er zijn situaties waarin een vriendschap met een ex wél werkt, maar volgens Wonink zijn die eerder uitzondering dan regel. „Als je écht alles hebt verwerkt, als je ex je op geen enkele manier meer raakt en als een nieuwe partner zich er helemaal prettig bij voelt, dan zou het kunnen. Maar ik zie dat het in de praktijk meestal anders loopt.” Een vriendschap met een ex is moeilijk houdbaar als een van de twee nog gevoelens heeft. Ook als de relatie problematisch of pijnlijk eindigde, is vriendschap niet gewenst.

In sommige gevallen is geen contact de beste keuze. Dat geldt vooral als een van de twee nog gevoelens heeft, of als de relatie toxisch was. „Soms denk je dat je vriendschap aankunt, maar als je diep van binnen hoopt op een tweede kans, dan hou je jezelf voor de gek.”

Ook als een nieuwe relatie in de knel komt door de aanwezigheid van een ex, is het belangrijk om jezelf af te vragen of vriendschap wel zo handig is. „Een nieuwe partner verdient het om zich volledig gewaardeerd te voelen. Als je ex nog steeds een grote rol in je leven speelt, kan dat voor spanning zorgen.” Op een gegeven moment moet je een keuze maken: wil je verder met je leven of blijf je vasthouden aan het verleden? Soms is het echt beter om je ex te ‘vergeten’, hoe moeilijk ook. Daar zijn verschillende strategieën voor.

Vriendschap met een ex kan in sommige gevallen werken, maar in de praktijk blijkt dat de meeste mensen na één tot twee jaar minder contact hebben, omdat hun leven een nieuwe invulling krijgt. „De meeste mensen komen er uiteindelijk zelf wel achter dat een hechte vriendschap met een ex lastig is,” aldus Wonink.

