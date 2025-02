Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Moet ik mijn vriendin confronteren met haar verborgen relatie?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Erika (29), die zich afvraagt of ze moet ingrijpen in een situatie waar ze zich steeds ongemakkelijker bij voelt.

„Een van mijn goede vriendinnetjes, Evelien, heeft sinds kort een relatie met Samuel. Dat zou helemaal prima zijn, ware het niet dat Samuel de ex is van onze gezamenlijke kennis Roos. En ook niet zomaar een ex — hij is nota bene vreemdgegaan tijdens hun relatie. Niet met Evelien overigens, met een onbekende vrouw in een club. Maar toch, niet echt een geweldige jongen.

Meer dan één nacht

Evelien had in eerste instantie geen intentie om iets serieus met Samuel te beginnen. Ze kwamen elkaar tegen in een club, er was drank in het spel en hij ging met haar mee naar huis. Gewoon een eenmalig iets, dacht ze. Hij was single, zij was single, en ze vond hem altijd wel aantrekkelijk. Maar het bleef niet bij die ene nacht. Langzaam groeide er iets tussen hen, en nu zien ze elkaar regelmatig.

Het probleem? Niemand weet het, behalve ik. Evelien houdt het verborgen, vooral voor Roos. En eerlijk gezegd snap ik wel waarom. Roos heeft het nog steeds over hem — hoe hij haar bedrogen heeft, hoe blij ze is dat ze van hem af is. Laatst waren we samen op een etentje en begon Roos weer over hem. Evelien speelde mee, deed net alsof ze hem ook maar een eikel vond, terwijl ik wist dat ze hem diezelfde ochtend nog had gezien. Ik zat erbij en wist niet wat ik moest doen.

Dilemma: eerlijk zijn of erbuiten blijven?

Ik voel me hier zo ongemakkelijk bij. Aan de ene kant is het niet mijn probleem, en Evelien is mijn vriendin. Ze is ook een betere vriendin dan Roos, maar toch. We zien elkaar wel regelmatig. Ze moet zelf weten wat ze doet en of ze dit ooit aan Roos wil vertellen. Maar aan de andere kant voelt het gewoon niet goed. Ik weet iets wat Roos niet weet, en het voelt bijna alsof ik medeplichtig ben aan een leugen. Vooral wanneer Eef aan tafel doodleuk meepraat over hoe verschrikkelijk Samuel wel niet is, terwijl ze hem zelf vaker ziet.

Moet ik Evelien confronteren en zeggen dat ik me hier niet prettig bij voel? Moet ik haar aansporen om eerlijk te zijn tegen Roos, of moet ik me erbuiten houden? Wat zouden jullie doen?”

Wat vind jij dat Erika moet doen? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Sam (35), die worstelt met gevoelens van nijd richting haar zwangere beste vriendin.

Linni vindt de situatie van Sam heel herkenbaar, schrijft ze. „Wees eerlijk en geef aan dat je een stapje terug doet. Als ze een goede vriendin is, begrijpt ze je. Heel veel succes! Op naar je eigen kleine wondertje.”

Ook Rianne raadt aan om erover te praten. „Het mag naast elkaar bestaan. Een goede vriendin zal begrijpen dat het lastig is, bespreek wat je nodig hebt en wat zij nodig heeft.”

Omdat een kindje Lot niet gegeven is, is ze juist ontzettend blij voor een ander. „Probleemloos! Omdat ik zelf de hel ken als het niet lukt, vind ik het heerlijk als het voor anderen wel lukt. De pijn gaat nooit over, verdriet blijft. Soms komt ineens het verdriet weer om de hoek kijken, maar ik gun het iedereen. Dan geniet ik met hen samen, passen we samen op.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer dilemma’s van lezers lezen? De vraagstukken waren in de afgelopen maanden favoriet:

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties