Het is goed om af en toe apart te slapen, slaapwetenschapper legt uit waarom

Niets zo vervelend als urenlang wakker liggen door een snurkende bedpartner. Of iemand die het liefst met de ramen dicht slaapt als de mussen buiten van de daken vallen. Het klinkt misschien wat gek, maar steeds meer stellen kiezen voor een ‘sleepdivorce’ en slapen apart. Waarom je dat zou doen? Metro sprak een slaapwetenschapper én een stel dat apart slaapt.

Een snurkende of woelende partner zijn de grootste redenen dat mensen wakker liggen wanneer ze samen slapen. Maar een partner waarbij iedere ochtend al om 06.00 uur de wekker gaat, is ook niet heel bevorderlijk voor je nachtrust. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de plaknachten tijdens de warme zomermaanden. De oplossing? Lekker apart slapen. Volgens onderzoek van Beter Bed slaapt 41 procent van de mensen die met hun partner slapen, soms slechter dan zonder partner. Steeds vaker hoor je dat stellen aan ‘sleepdivorce’ doen. Guus doet al een aantal jaar aan ‘sleepdivorce’ en ziet vooral voordelen.

Apart slapen ‘goed voor je relatie’

Guus heeft al 8 jaar een relatie met zijn vriendin, waarvan ze 3,5 jaar samenwonen en sinds een aantal jaar slapen ze apart. „Ik snurk af en toe en daar werd mijn vriendin wakker van. Zij probeerde mij dan weer wakker te maken zodat ik zou stoppen met snurken. Daardoor hielden we elkaar wakker. En dat is zonde, want je hebt je nachtrust gewoon nodig.” Guus vertelt dat hij makkelijk in slaap valt en overal kan slapen, maar dat zijn vriendin wat moeilijker in slaap valt. „In de zomer is het ook nog eens erg warm in onze slaapkamer.”

Sindsdien slaapt Guus een aantal nachten per week in hun logeerkamer. „We slapen meestal apart als één van ons een drukke dag voor de boeg heeft.” Is dat dan niet ongezellig? „ Soms voelt het een beetje stom om dan alleen door de gang naar mijn logeerbed te lopen, maar in alle eerlijkheid: slapen doe je toch alleen. Het klinkt misschien niet gezellig, maar we gaan vaak eerst nog even samen knuffelen en dan vertrek ik na het logeerbed.” Volgens Guus brengt het apart slapen vooral voordelen met zich mee, want de dag erna zijn ze beiden uitgerust, wat uiteindelijk ook weer beter is voor hun relatie.

Volgens slaapwetenschapper Merijn van de Laar slaapt ongeveer 25 procent van de stellen weleens apart. „De slechte slaap van je partner kan een negatief effect hebben op je eigen slaap. Het grappige is, hoe beter de relatie, hoe meer de slaapfases op elkaar gaan lijken. Hoe meer ze de relatie waarderen, hoe meer de partners hun slaap synchroniseren.”

‘Slaapritme verander je niet zo makkelijk’

Toch begrijpt Van de Laar het heel goed als mensen af en toe apart slapen. „Sommige mensen zijn duidelijk een ochtendmens of juist een avondmens. Je slaapritme kun je niet zo makkelijk veranderen, dus het is begrijpelijk als je een avondmens bent dat je liever niet elke ochtend om 06.00 wakker wil worden door de wekker van je partner.”

Als je door apart te slapen beter kunt slapen, dan is dat alleen maar een voordeel. Slaap heeft namelijk invloed op je concentratievermogen, geheugen, stress, sportprestaties en de werking van je organen. Volgens Van de Laar kan een sleepdivorce juist goed werken voor je relatie. Een betere nachtrust heeft namelijk invloed op je concentratievermogen, geheugen, stress, sportpresentaties en de werking van je organen. Dus uiteindelijk kom je er alleen maar gezonder uit. Nog een bijkomend voordeel: „Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je aantrekkelijker bent als je goed hebt geslapen.” Hier lees je waarom slaaptekort funest is voor je relatie.