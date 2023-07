Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Seks op vakantie: meer zin, vaker, meer avontuur… en ook een ‘lelijke’ stoorzender

Op vakantie hebben we meer zin in seks, punt. ‘We’ doen het vaker, avontuurlijker én uitgebreider. Dat blijkt namelijk uit een onderzoek van erotische artikelen-webshop Willie.nl, in samenwerking met FHM en Psychologie Magazine. Je leest de uitkomsten hier.

Seks op vakantie en de stoorzender

Willie.nl en genoemde media houden het echter op ‘seks op vakantie’. Wat is de beleving daarbij van Nederlanders en duiken we niet alleen in de koffer, maar zitten daar op reis ook de nodige speeltjes in? Ruim 1500 mensen deden aan de enquête mee.

De kop van dit onderzoeksartikel beloofde je al een ‘lelijke’ stoorzender, al is lelijke in dit geval niet zo’n aardig woord. We bedoelen het figuurlijk natuurlijk. Die stoorzenders zijn… kinderen. Volgens antwoorden uit het seks op vakantie-onderzoek kunnen we onze kroost beter thuislaten, want het ‘helpt niet echt mee’. Het goede nieuws: gemiddeld geven zij het belang van seks op vakantie een 8.

Meer zin in seks op vakantie dan thuis

Van alle ondervraagden zegt 76 procent op vakantie meer zin in seks te hebben dan gewoonlijk. De grootste oorzaak van dit hogere ‘vakantielibido’ is volgens respondenten een meer ontspannen gevoel op vakantie. Ook meer tijd en ruimte hebben en het leuk vinden om het op verschillende plekken te doen, maken dat we op vakantie meer zin in seks hebben dan gewoonlijk.

Meer, minder of evenveel zin, er wordt op vakantie in ieder geval anders gesekst dan thuis. Zo zegt bijna de helft van de enquête-invullers het vaker en avontuurlijker te doen. Denk daarbij aan avontuurlijk, aan buiten of op andere plekken en experimenteren, bijvoorbeeld met standjes of speeltjes. Ook zegt ongeveer een derde er op vakantie meer de tijd voor te nemen en/of het uitgebreider te doen. Voor 14 procent is seks op vakantie juist minder frequent, minder avontuurlijk en minder uitgebreid dan thuis.



Belang van vakantieseks voor intimiteit tussen partners

Het belang van seks op vakantie om de intimiteit met een partner te bevorderen, wordt gemiddeld en het vaakst beoordeeld met een 8. Daarna worden negens en tienen het meest gegeven. Vakantieseks wordt dus zeer belangrijk gevonden. In hoeverre hun vakantieseks in die intimiteitsbehoefte voorziet, beoordelen respondenten gemiddeld met een 7,8. Toch geeft ook 8 procent dit een onvoldoende.

Zowel mensen die hun vakantieseks (zeer) goed vinden als zij die hun vakantieseks matig of onvoldoende beoordelen, ervaren obstakels bij het hebben van seks op vakantie. Meereizend kroost blijkt zoals gemeld de grootste stoorzender: 27 procent van alle respondenten noemt kinderen als obstakel bij vakantieseks. Gebrek aan privacy, bijvoorbeeld door ander reisgezelschap dan kinderen, (glurende) buren en gehorigheid van de accommodatie, volgt met 22 procent op plek 2. Warmte en gebrek aan comfort (denk aan slapen in een tent, krakende hotelbedden en faciliteiten op afstand) delen met beide 12 procent de derde plek in de top 3 ‘vakantieseksobstakels’. Zo’n 11 procent van de genoemde obstakels is camping-gerelateerd.

Seksspeeltjes op vakantie

Van alle ondervraagden heeft 64 procent weleens een seksspeeltje meegenomen op vakantie. De mensen die weleens een seksspeeltje meenemen, doen dat vooral als ze met hun partner of gezin op vakantie gaan. 12 procent van de mensen die weleens een toy meenemen, zegt dat (ook) op vakantie met vrienden te doen. Speeltjes gaan het vaakst mee op zonvakanties en weekendjes weg. En ondanks de vele camping-gerelateerde obstakels, zegt 38 procent van de mensen die toys meenemen op vakantie ze (ook) mee uit kamperen te nemen.

💖 Populaire vakantiespeeltjes Luchtdrukvibrator Cockring Klassieke vibrator Vibrerend eitje Anaaltoy

Bzzzy op luchthavens

86 procent van de mensen die weleens een toy hebben meegenomen op vakantie, is van plan dit ook de komende vakantie te doen. Er zullen dus heel wat speeltjes de drukke – we wensen je geen vertraging toe – luchthavens passeren.

Respondenten die nog nooit een toy hebben meegenomen, lijken aan het eind van de enquête in ieder geval geïnspireerd: van hen is 21 procent van plan een speeltje in te pakken en 66 procent overweegt het.