Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oei: meer dan de helft van Tinder-gebruikers heeft een relatie of is getrouwd, stelt onderzoek

Als je je op Tinder bevindt voor een paar leuke dates of om je prins(es) op het witte paard te vinden, ga je er waarschijnlijk van uit dat al die anderen op de app óók op z’n minst single zijn. In een recent gepubliceerd onderzoek blijkt het tegendeel echter waar te zijn.

‘Swipers’ die op zoek zijn naar hun volgende partner op datingapps zijn de afgelopen jaren steeds „gedesillusioneerder” geworden. Een nieuw onderzoek onthult de mogelijke oorzaak van hun problemen: veel gebruikers van datingapps zijn helemaal niet op zoek naar romantische ontmoetingen. Oei.

Tinder-gebruikers hebben al een relatie of zijn getrouwd

Het onderzoek, gepubliceerd in ‘Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking’, omvat een steekproef van ongeveer 1400 Tinder-gebruikers. Ze wilden de gebruikerstevredenheid van Tinder-gebruikers achterhalen, maar stootten op de ontdekking dat maar liefst 65,3 procent van de Tinder-gebruikers een relatie zou hebben of zelfs getrouwd is.

De onderzoekers stelden deelnemers in de leeftijd van 18 tot 74 jaar verschillende vragen over hun motivaties voor het gebruik van Tinder – de meest gedownloade dating app onder 18- tot 25-jarigen – en het aantal matches en dates dat ze hebben gehad, maar ook over psychologische maatregelen, zoals eenzaamheid en eigenwaarde. Vervolgens bestudeerden de onderzoekers de zelfgerapporteerde tevredenheid van de deelnemers over de app.

Onderzoek: weinig voldoening te halen uit datingapps

Het onderzoek stelt dat velen ervoor kiezen om actief te blijven op datingapps, zelfs als ze niet op zoek zijn naar dates of relaties, om dezelfde redenen waarom ze sociale media gebruiken. De platforms zijn bronnen voor sociale connecties en van entertainment geworden. Ook geeft het een boost in zelfvertrouwen als je likes en matches krijgt. Medeauteur van het onderzoek Germano Vera Cruz zei tegen NBC News dat deze dynamiek resulteert in een „spel van misleiding”. „Degenen die op zoek zijn naar echte connecties hebben hierdoor minder kans op succes omdat er minder gebruikers zijn met hetzelfde doel.”

Als gevolg vertrekken mensen van platform naar platform, op zoek naar de juiste connectie. „Maar elke keer zijn ze niet tevreden.” Maar degenen die beginnen met swipen als een vorm van verveling, tijdverdrijf of afleiding, halen ook niet wat ze willen uit de ervaring. De onderzoekers ontdekten dat Tinder-gebruikers die de minste voldoening uit de app haalden, de app gebruikten om om te gaan met negatieve emoties en andere problemen, zoals vermijdende hechtingsstijlen of psychologische eigenschappen zoals impulsiviteit.

Tinder betwist de resultaten

De populaire datingapp Tinder was echter niet zo blij met de uitkomsten van dit onderzoek. „Tinder’s in-app ‘Relationship Goals’ functie laat leden hun intentie aangeven”, laat een woordvoerder van Tinder weten in een verklaring. „Wereldwijd zegt 40 procent van de Tinder-leden dat ze op zoek zijn naar een langdurige relatie, tegenover 13 procent die op zoek zijn naar een kortdurende connectie.”

In een e-mailverklaring zei de woordvoerder van Tinder dat het bedrijf het onderzoek betwist. „Op basis van de gegevens van Tinder zijn de cijfers die in dit onderzoek naar voren komen zeer misleidend en vormen ze geen accurate weergave van onze leden”, aldus de woordvoerder. „Deelnemers aan de studie kregen slechts drie opties om zichzelf te beschrijven – ‘celibatair’, ‘in een relatie’ of ‘weduwe’ – met geen optie voor ‘single’. Dit resulteerde waarschijnlijk in een volledig vertekend beeld van wie Tinder-leden zijn en wat ze zoeken.”

Lichtpuntje

Gelukkig heeft het onderzoek nog wel een lichtpuntje te melden. Mensen die datingapps gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, hebben nog steeds de meeste kans op tevredenheid – zelfs als ze daarvoor door alle matches moeten waden waarvan de doelen niet overeenkomen. Het kost dus een beetje moeite, maar dan heb je hopelijk ook wat.