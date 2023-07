Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marianna (34) is polyamoreus: ‘Al op onze tweede date had hij me voorgesteld aan zijn andere partner’

Marianna is sinds zes jaar polyamoreus. Haar partner woont de ene helft van de week bij haar en de andere helft van de week bij zijn andere vrouw. Ze voeden met z’n allen twee kinderen op. „De relatie gaat natuurlijk met ups en downs, maar dat is niet per se polyamorie-gerelateerd”, vertelt Marianna aan onze collega’s van Famme.

„Ik vond de gedachte van een polyamoreuze relatie zelf niet vreemd. Veel mensen volgen een vooraf uitgestippeld pad in het leven, omdat dat is hoe het hoort, dus zo doen ze het. Als het werkt, is dat fantastisch. Voor mij werkt dat niet.

Polyamoreus

De ontmoeting met mijn partner kwam voor mij precies op het juiste moment. Mijn monogame relatie was net twee maanden eerder op de klippen gelopen. Ik speelde al acht jaar met het idee van polyamorie, maar mijn partners wilden het niet. Toen ik 28 was, besloot ik om niet langer monogaam door het leven te gaan en voor polyamorie te gaan.

Mijn partner leerde ik heel toevallig kennen op een karaokefeestje. Hij vertelde me dat hij ook polyamoreus was. Daar is onze relatie uit voortgekomen. Al op onze tweede date had hij me voorgesteld aan zijn andere partner. Zij waren al twee jaar polyamoreus voordat ze mij leerden kennen.

Huishouden delen

Momenteel hebben we al zes jaar op deze manier een relatie met elkaar. Mijn partner deelt een huishouden met zijn vrouw en een huishouden met mij. Een deel van de week is hij hier en een deel daar. Het is dus niet zo dat ik ook een relatie met haar heb.

De twee kinderen die zij samen hebben, zijn dan ook een aantal dagen van de week bij mij. Ik vind het geweldig om bonuskinderen te hebben. Een voordeel hiervan is dat elk van ons ook dagen alleen heeft, die we volledig aan onszelf kunnen besteden. Dit betekent dat je er ook wel mee om moet kunnen gaan dat je een deel van de tijd alleen bent. Het is maar net waar je zelf naar op zoek bent. Een polyamoureuze relatie heeft grote voordelen, maar daar zullen ook niet alle ouders zich in kunnen vinden.

Jaloezie speelt wel een rol

De relatie gaat natuurlijk met ups en downs, maar dat is niet per se polyamorie gerelateerd. Daar heeft elke relatie mee te maken. Gelijkwaardigheid is belangrijk – elk van ons kan meerdere relaties hebben. Op dit moment heb ik zelf geen tweede relatie, maar in het verleden heb ik die wel gehad.

Het is ook een misverstand dat jaloezie geen rol kan spelen in polyamoureuze relaties. Dat kan wel degelijk voorkomen. Goed blijven communiceren helpt daarbij. In onze relatie proberen we zo open en eerlijk mogelijk naar elkaar toe te zijn . Wanneer we geïnteresseerd zijn in iemand anders, benaderen we die persoon met volledige openheid naar onze eigen partner toe. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is.

Onveilige seks

Ook is veilige seks is een absolute prioriteit voor ons. In principe hebben we geen onveilige seks met partners die niet getest zijn. Gaat het een keer toch mis, dan gebruiken we ook met elkaar condooms.

Ik ben heel open naar mensen over onze relatie, ik schaam me niet. Ik loop er niet mee te koop, maar vertel mensen wel hoe het zit. Soms roept het ook vragen op bij ouders, bijvoorbeeld als de ene keer ik een van de kinderen ophaal bij een vriendje en de andere keer hun moeder. Doordat ik er open over ben, merk ik dat andere ouders ook eerlijk durven te zijn. Zo vertelden andere ouders laatst dat zij een open relatie hadden. Zij vullen hun huwelijk ook anders in.

Voordelen

Ik merk wel dat er vooroordelen zijn over de polyamoreuze relatie, maar gelukkig leven we in een land waar alles kan. Ik vind het daarin wel belangrijk om ook rekening te houden met de wensen van de kinderen. Hoe zij het naar de buitenwereld toe vertellen, wisselt. Je wil natuurlijk niet raar gevonden worden door je leeftijdsgenoten. Soms stellen ze mij voor als hun moeder of stiefmoeder. Andere vriendjes of vriendinnetjes weten wel gewoon het hele verhaal. Op het moment dat kinderen er problemen door ervaren, kun je er ook voor kiezen om wat discreter te zijn over je relatie.

Natuurlijk heb je polyamoureuze relaties in verschillende soorten en maten. Ik heb bijvoorbeeld ook vriendinnen die een relatie hebben met dezelfde man, maar sporadisch seksueel contact hebben met elkaar of met z’n drieën. Het belangrijkste is dat je altijd goede afspraken maakt met elkaar.

Goede afspraken

Voor polyamorie zijn er geen gebaande paden. Daarom is verwachtingen en aannames uitspreken heel belangrijk. Niet alleen over het ontmoeten van anderen, maar bijvoorbeeld ook over ieders behoeften en praktische zaken waar vaak niet over gesproken wordt. Denk aan timemanagement, samen een huis kopen, onveilige seks en eventuele kinderen die in het spel zijn.

Omdat ik merk dat gesprekken vaak pas gevoerd worden als er problemen ontstaan, heb ik gesprekskaarten ontwikkeld. Hierop staan vragen die je kunt gebruiken om met elkaar te bespreken wat iedereen nodig heeft om zich goed te voelen bij een situatie. Zo kun je veel problemen voorkomen.”

Marianna is op Kickstarter een crowdfunding gestart voor het uitbrengen van haar gesprekskaarten.