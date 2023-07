Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gedrag vergroot kans op vervolgdate, en dat verschilt bij mannen en vrouwen

Wat iemand zoekt in een date verschilt natuurlijk per persoon. Maar volgens nieuw onderzoek zorgt bepaald gedrag ervoor dat de kans op een vervolgdate vergroot wordt. En daarin verschillen de mannen van mening met de vrouwen.

De Amerikaanse onderzoekers wilden de date-fenomenen onderzoeken omdat een groot deel van de Amerikaanse bevolking single is. Zij publiceerden hun bevindingen in het onderzoek dat in Sexuality & Culture verscheen.

Succesvol gedrag op eerste date

Gedragswetenschapper en onderzoeker Jimmy Moran legt tegen PsyPost uit dat hij geïnspireerd raakte tot dit onderzoek, toen hij vanaf een afstandje een „zeer slechte date” in een kroeg aanschouwde. „De man op de date gedroeg zich zo raar en agressief tegenover de vrouw op de date, dat ze opstond en wegging. En hij was stomverbaasd.” Moran werd daarna nieuwsgierig naar welke gedragingen wél succesvol zijn op een eerste date.

Daarom voerden Moran en zijn collega’s drie verschillende onderzoeken uit. In het eerste onderzoek verzamelden de wetenschappers een lijst met allerlei soorten gedrag dat het volgens deelnemers goed zou doen op een eerste date. De 100 deelnemers somden gedragingen op die wat hen betreft de kans op een tweede date vergrootte. Na analyse van die antwoorden zetten de onderzoekers de meest genoemde gedragingen op een rijtje. Mannen concludeerden dat het voeren van diep gesprek, betalen voor de date, humor en oog contact goed werken op een date. Vrouwen noemden grappig zijn, vragen stellen, beleefd en respectvol zijn, goed kleden en make-up op.

Verschillen tussen mannen en vrouwen voor date

Volgens Moran zat er behoorlijk wat overlap in de onderzoeksresultaten onder mannen en vrouwen. Zo werd bijvoorbeeld ‘betalen voor de date’ en ‘de deur openhouden’ door beide geslachten genoemd als gewenst gedrag.

In het tweede onderzoek bekeken de onderzoekers de effectiviteit van de bovengenoemde gedragingen. De nieuwe deelnemers gaven de gedraging een cijfer van 1 tot 7. En daaruit bleek dat vrouwen een andere perceptie hadden dan mannen. De verschillende, eerder genoemde, gedragingen werden onderverdeeld in drie categorieën. Namelijk etiquette, betrokkenheid en gedrag.

Mannen concludeerden veelal dat vrouwen die vooral betrokken waren (oogcontact hebben, een goede lichaamstaal hebben, glimlachen en goede vragen stellen) de meeste kans maakten op een tweede date. Vrouwen dachten daarentegen dat etiquette (aardig zijn, beleefd en respectvol zijn en luisteren) meer van belang waren voor een vervolgdate. In wezen waardeerden mannen vrouwen die interesse toonden en fysiek en flirterig gedrag lieten zien, terwijl vrouwen een voorkeur aan mannen gaven die vriendelijk waren en gepast sociaal gedrag vertoonden. Wist je overigens dat deze manieren van flirten het beste werken volgens de wetenschap?

Verder onderzoek

In het derde onderzoek namen de wetenschappers Netflix-programma Dating Around onder de loep. Zij keken of de deelnemers die een tweede date kregen ook daadwerkelijk de gedragingen vertoonden die uit hun eerdere onderzoeken naar voren kwamen. Maar de onderzoekers konden de eerde geconstateerde gedragingen niet echt koppelen aan succes tijdens de date. Volgens de onderzoekers kan dit komen doordat realityshows veelal bewerkt en gestuurd worden om vermakelijke televisie te krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat onze perceptie, van wat wij denken wat succesvol gedrag is tijdens een date, niet daadwerkelijk hoeft te werken op een eerste date.

Maar hoewel volgens Moran meer en gedetailleerd onderzoek moet uitwijzen welk gedrag daadwerkelijk in de praktijk het beste werkt, vergroten volgens hem sommige manieren van doen toch echt de kansen. Voor mannen, die met een vrouw op date willen, is dat beleefd en respectvol gedrag. Zoals aardig zijn en goede manieren. En bij vrouwen, die met een man op een date willen, vergroten klaarblijkelijk hun kansen ze als ze betrokken zijn, doormiddel van oogcontact en glimlachen.