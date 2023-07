Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezonde relatie? ‘Simpele truc’ kan je relatie verbeteren, volgens relatiedeskundigen

Relatiedeskundigen, en koppel, Suzie Pileggi Pawelski en James Pawelski krijgen met regelmaat de vraag van stellen hoe zij toch hun relatie kunnen verbeteren. En hoewel we soms heel wat kapriolen uithalen om onze bij onze partner te blijven, is het antwoord volgens de Pawelski’s soms simpeler dan je dacht.

We lijken veelal op zoek te zijn naar de wegen richting een gezonde relatie. Dat blijkt ook uit het aantal Metro-lezers dat artikelen over ongelukkige relaties, rode vlaggen, vreemdgangers of veelvoorkomende relatiefouten las.

Relatiedeskundigen delen simpele truc voor relatie

En dat is niet vreemd, want we realiseren ons maar al te goed dat de status van onze relatie, van invloed is op ons eigen welzijn. Onderzoek toont immers aan dat een goede relatie essentieel is voor onze gezondheid en ons geluk. Onze liefdesrelaties blijken namelijk één van de belangrijkste factoren in gezond ouder worden.

De Pawelski’s zijn beide deskundigen op het gebied van positieve psychologie en onderzoekers naar de invloed van geluk, relaties en gezondheid. Ze schreven het boek Happy Together: Using the science of positive psychology to build love that lasts en delen hun ‘geheim’ om een relatie te verbeteren met het Amerikaanse Psychology Today.

Op zoek naar een gezonde relatie

Het onderzoeksduo legt uit dat ze de afgelopen jaren veelal terugkregen, tijdens hun workshops en cursussen, dat mensen, wereldwijd, op zoek zijn naar betere en bevredigende relaties. Maar hoe vind je zoiets?

Want nee, lang niet iedereen weet hoe je aan een relatie werkt en hoe je deze een ‘boost’ kunt geven. Want waar moet je beginnen? En wat als je veel tijd en energie investeert in een relatie, met dure etentjes, uitgebreide vakanties, maar je niet het idee hebt dat er iets verandert?

‘Iets veranderen’

De psychologisch deskundigen leggen uit dat ze regelmatig horen dat iemand hard zijn of haar best doet, maar dat „niets lijkt te helpen.” Waarna ze vertellen dat het antwoord soms simpeler is dan we denken. „Soms moet je niet harder je best doen, maar iets anders doen.”

In het boek van het koppel vergelijken de auteurs relaties met het trainen van je lichaam in de sportschool. Waarmee ze benadrukken dat het werken aan jouw relatie net zo belangrijk is als het werken aan je lichaam in de sportschool. „We huren wellicht een trainer in om ons te helpen en te ondersteunen bij het proces.” Daarnaast benadrukt het koppel dat positieve psychologie kan helpen om relaties te versterken. „Daarmee leren we de juiste oefeningen te doen. Net als bij fysieke fitheid, concentreren we ons bij relationele fitheid maar al te vaak op het verkeerde.”

Sterke eigenschappen van partner zien

Soms maken we het in relaties lastiger dan het is. Want omdat we soms resultaatgericht onze relatie willen redden, focussen we ons specifiek op wat ons geluk brengt. Maar dat is een misvatting, volgens de relatiedeskundigen. Want daardoor zien we onze partner zelf over het hoofd. Voordat je keihard aan de bak gaat om je relatie te verbeteren, is het wellicht raadzaam om de resultaten uit een recent onderzoek mee te nemen. Daaruit blijkt namelijk dat het simpelweg herkennen van de sterke eigenschappen van een partner, een positief effect kan hebben op jouw relatie. Dat betekent niet dat je jouw partner moet helpen om die sterke punten te gebruiken. Nee, je hoeft deze eigenschappen alleen op te merken.

Richt je dus niet op allerlei zaken die jou en je relatie moeten redden. Maar houd het simpel. Kijk naar je partner en pas deze drie stappen toe:

1. Sta even stil

Doe een stapje terug en maak het makkelijker. Probeer je haastige brein te kalmeren en word je bewust van het moment waar je inzit. Wat wil je graag bereiken?

2. Aanschouw

Probeer en oefen om jouw partner te zien voor wie hij of zij is. Breng al jouw aandacht naar jouw geliefde toe alsof je hem of haar voor het eerst in je leven ziet. Aanschouw stilletjes alle unieke kwaliteiten die deze persoon maken tot wie hij of zij is. En zie waar je in eerste instantie ooit op gevallen bent.

3. Ervaar

Neem deze ervaring en jouw partner in je op en geniet ervan. Je hoeft dit niet te overhaasten. Probeer dat warme en liefdevolle gevoel voor jouw partner te ervaren en neem het mee in jouw relatie.

Hoewel we het soms in de haast van de dag vergeten, kan deze aanpak volgens de relatiedeskundigen een aanzienlijke invloed hebben op de tevredenheid in een relatie. Het gaat volgens hen dus om het simpelweg herkennen en herinneren van goede eigenschappen. En wellicht durf je jouw observaties ook met hem of haar te delen. „Vertel wat je ziet.”