Kiezen voor ‘geen seks’ blijkt een trend, maar waarom?

Celibatair leven? Dat associëren we toch veelal met streng religieuze mensen. Maar algehele onthouding óf een seksloos bestaan komt in deze samenleving steeds vaker voor. Maar waarom kiezen mensen ervoor om te stoppen met seks?

Het Britse The Guardian schrijft dat op TikTok vrijwillig of opzettelijk celibaat een trend blijkt te zijn. #Celibacy heeft namelijk meer dan 195m views. En ook op Google steeg het aantal zoekopdrachten naar een celibaat bestaan aanzienlijk.

Mensen hebben minder seks

Zij die zweren bij onthouding claimen dat een seksloos bestaan hen helpt bij hun focus en concentratie, mentale gezondheid en energie. Psycholoog en onderzoeker Justin Lehmiller legt uit dat de celibataire trend in lijn staat met een ontwikkeling die al langer gaande is. „Mensen hebben minder seks, met minder partners. Mensen zijn steeds minder seksueel actief en sommigen zien helemaal af van seks.”

Verschillende internationale onderzoeken van de aflopen jaren bevestigen de woorden van Lehmiller. Amerikaanse onderzoekers van de National Survey of Sexual Health and Behavior gaven daar een aantal redenen voor. Gamen, social media, meer bewust zijn van aseksualiteit als identiteit, afname van alcoholgebruik, toename van ‘ruige seks’ (zoals wurgseks) en lagere inkomens.

Kiezen voor celibaat leven

In een tijdperk waarin #MeToo, grensoverschrijdend gedrag en abortusrecht aan de kaak worden gesteld, zitten er volgens Lehmiller meer risico’s aan seks. Voornamelijk voor de vrouw. Daarnaast benadrukt hij dat er nog steeds een orgasmekloof bestaat en seksueel genot tussen man en vrouw nog niet op één lijn ligt. „Als je het ziet als iets met een hoog risico en een lage beloning, zou je kunnen besluiten dat je beter af bent zonder.” Vrijwillig celibatair leven blijkt overigens het minst populair bij niet-religieuze heteroseksuele mannen.

Maar volgens de psycholoog ligt de focus tegenwoordig ook meer op een volwassen en stabiel bestaan, waarin seks kan worden gezien als afleiding of weinig ‘nut’ heeft. „De druk van studeren, een carrière opbouwen of sparen voor een huis, kan voorrang krijgen.”

Dating-apps en verknipte seksuele cultuur

Ook de dating-app blijkt van invloed op de toename van een seksloos bestaan. Volges Lehmiller zijn dating-apps een platform waar veel toxisch gedrag, harde afwijzingen en concurrentiestrijd voorkomen. „Waardoor men seks en relaties associeert met een hoog stress en prestatie-kaliber. Sommige mensen vinden misschien dat een pauze nemen goed is voor hun geestelijke gezondheid.”

Maar onthouding komt ook voor als een ‘protestgeluid’ tegen de huidige seksuele cultuur. Zo werd bijvoorbeeld de term ‘femcel’ vorig jaar het leven in geroepen. Dit zijn vrouwen die geen seks hebben als een reactie tegen een verknipte seksuele cultuur.

Geen seks meer

Louise Perry, auteur van The Case Against the Sexual Revolution, vertelt dat veel jonge heteroseksuele vrouwen het idee hebben dat zij seksuele activiteit alleen krijgen op snelle en oppervlakkige wijze, zoals de onenightstand. „Ik denk dat velen van hen, heel eerlijk, liever helemaal geen seksuele relatie zouden hebben.” Daarnaast heeft de toegankelijkheid en invloed van porno een destructief effect op de sekscultuur, aldus Perry. Ze legt uit dat onderzoek aantoont dat veel vrouwen weinig tot geen voldoening halen uit ‘casual seks’. „Onze seksuele cultuur is vooral gericht op de masculine, mannelijke wijze. Steeds meer mensen stappen helemaal uit de seksuele cultuur.”

Het is volgens haar naïef om te denken dat je porno en ‘casual seks’ kunt vermijden als je seksueel actief bent. „Je hebt nu eenmaal seks met mensen die porno kijken. Zelfs als je kiest om daarvan uit de buurt te blijven, doen anderen het wel. En dat verandert de seksuele cultuur.” Pornografische ‘casual seks’ blijkt veelal de norm, tegenwoordig. En als je daar dus niet van houdt, blijkt helemaal stoppen voor sommigen de enige optie.

Positieve insteek seksuele onthouding

Relatietherapeut Ammanda Major legt tot slot uit dat kiezen voor een seksloze fase, of leven, ook positieve effecten kan hebben. Bijvoorbeeld als je uit een lange relatie komt of een tijdlang veel en verschillende bedpartners hebt gehad. Maar ook worstelingen met ziekte of mentale gezondheid, kunnen ervoor zorgen dat je seks vergeet. Major vertelt dat in relaties soms één partner geen waarde hecht aan seks en de ander wel. „Onze samenleving legt veel nadruk op seks, maar het is niet voor iedereen weggelegd.” De relatietherapeut vertelt dat je je kunt afvragen wat celibaat eventueel voor jou betekent. „Sluit je jezelf af van seks, of sluit je jezelf af van intimiteit? Zijn ze hetzelfde voor jou? Kun je intiem zijn terwijl je celibatair bent?”

Soms een stapje terug, wat betreft de seksuele activiteit, kan volgens Major dus geen kwaad. „Soms moet je voor jezelf zorgen en daarom jezelf uit het seksuele speelveld halen. Wellicht word je weer seksueel actief, maar neem je tijd om na te denken wat je precies wilt.”