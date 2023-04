Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Micro-cheating is het nieuwe vreemdgaan: hoe gevaarlijk is het?

Wanneer je partner een scheve schaats rijdt, ga je er vaak automatisch vanuit dat er sprake is geweest van fysiek contact. Toch is vreemdgaan niet zo zwart-wit als je zou denken. Micro-cheating, ofwel emotioneel vreemdgaan, wordt steeds populairder en blijft een grijs gebied.

Wanneer gaat een flirterig berichtje te ver? Midlifehappiness-expert Aafke Dijkstra weet en vertelt alles over deze opkomende vorm van vreemdgaan.

Wat is micro-cheating?

Flirten, pikante sms’jes of een telefoonnummer onder een valse naam opslaan: het valt allemaal onder micro-cheating. Deze vorm van vreemdgaan wordt gezien als een reeks van kleine gebeurtenissen die aangeven dat een persoon mentaal op iemand buiten de relatie gefocust is.

„Sinds het thuiswerken steeds populairder wordt, is ook het micro-cheating toegenomen”, weet Dijkstra. De grens tussen werk en privé vervaagt en door alle lockdowns van de afgelopen jaren waren er ook weinig andere ’escapes’. Hierdoor zoeken mensen eerder hun toevlucht in online contact. En online steekt micro-cheating makkelijk de kop op. Het begint heel onschuldig, maar uiteindelijk zoeken mensen steeds meer de grenzen op en kun je wel degelijk spreken van vreemdgaan.”

Hoe herken je het?

Bij micro-cheating moet je volgens Dijkstra vooral op je intuïtie afgaan. „Vaak voel je al dat er iets niet goed zit. Betrap je jouw partner op een leugen of vertoont hij of zij ander gedrag? Dan is er misschien meer aan de hand. Het is dan belangrijk om het gesprek aan te gaan. Confronteer je partner met de vermoedens en spreek uit waar jouw grenzen liggen. Wanneer vind je dat de ander vreemdgaat? En waar voel jij je niet prettig bij? Goede communicatie is hierbij noodzakelijk. De belangrijkste vragen die je aan je partner moet stellen zijn: hoe ernstig is het? En wat is de oorzaak? Aan de hand van deze vragen kunnen jullie samen een oplossing zoeken.”

Wat is de oorzaak van micro-cheating?

Micro-cheating kan worden veroorzaakt door een kortstondige beoordelingsfout, maar het kan ook een teken zijn dat jullie relatie niet meer goed voor jullie is. „Vraag jezelf af of jullie nog echt gelukkig zijn samen. Wil je nog investeren in je relatie? Is er nog sprake van een ’echt houden van’, die het de moeite waard maakt om er energie in te steken? Micro-cheating kan ook een onbewuste manier zijn om jezelf wakker te schudden. Het kan je doen realiseren dat je relatie eigenlijk voorbij is.”

Toch is volgens Dijkstra in de praktijk te zien dat de meeste relaties micro-cheating wel kunnen overleven. „Micro-cheating is heel onplezierig en geeft een enorm gevoel van onveiligheid. Uit mijn praktijkervaring blijkt echter dat de meeste relaties het overleven, mits er goed over gesproken wordt en je samen duidelijke afspraken maakt. Red je relatie het niet? Dan is het meestal de druppel die de emmer doet overlopen en is er vaak al meer mis.”

