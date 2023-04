Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het gaat goed tussen de Nederlandse lakens, blijkt uit deze cijfers

Nederlanders vermaken zich steeds beter tussen de lakens. Dat maken we althans op uit de enorm gegroeide omzet van het bedrijf EasyToys.

Erotiekconcern EQOM, bekend van onder meer seksspeeltjesmaker EasyToys, heeft zijn verkopen vorig jaar verder opgevoerd. Volgens topman Eric Idema is dat voor een groot deel te danken aan mensen die nog niet eerder iets kochten bij zijn bedrijf. Daaruit maakt hij op dat de interesse in wat hij noemt „sexual wellness” blijft toenemen.

Blijvende groei na aankooppieken EasyToys

Alles bij elkaar was EQOM, waar onder andere ook Christine le Duc, het Duitse Kondomeriet en Amorelie onderdeel van uitmaken, vorig jaar goed voor een omzet van 182 miljoen euro. Dat is een tiende meer dan het jaar ervoor. „Tijdens de pandemie waren er ongekende aankooppieken. We hadden niet verwacht dat te overtreffen, dus het is geweldig dat EasyToys ook ná corona zo is blijven groeien”, stelt Idema in een verklaring.

Het merendeel van de omzet komt inmiddels uit het buitenland. EQOM is actief in acht landen. Idema denkt dat er nog veel groei te behalen valt. De topman heeft ook de indruk dat seksualiteit steeds meer uit de taboesfeer komt. „We merken dat de taboes steeds minder worden. Mensen worden steeds opener en willen serieus investeren in een plezierig seksleven.”

Samenwerkingen

Tegenwoordig zijn de producten van EQOM ook lang niet meer alleen online te bestellen. Zo kondigde HEMA in samenwerking met EasyToys in december vorig jaar een nieuwe lijn met intieme speeltjes aan. De collectie met vibrators, condooms en flesjes massageolie moest beschikbaar worden in honderden filialen van de Nederlandse keten. EasyToys is ook een samenwerking aangegaan met lingerieketen Hunkemöller.

EQOM is in 2021 ontstaan nadat erotiekconcern EDC Retail, waartoe EasyToys behoorde, was samengegaan met groothandel Eropartner Distribution. Idema heeft eerder al de ambitie uitgesproken dat hij van EQOM een wereldspeler wil maken op het gebied van erotiek. Wat betreft het buitenland ziet EQOM dit jaar vooral kansen op de Franse en Britse markt. Ook wil de onderneming verder uitbreiden in Polen, Spanje en Italië. Het bedrijf denkt door al deze ontwikkelingen in 2023 weer 5 tot 10 procent te kunnen groeien.