Benieuwd of jouw online minnaar een oplichter is? Dit zijn de kenmerken, volgens wetenschappers

We kennen allemaal wel de catfish verhalen van MTV en Netflix. Shows en documentaires waarbij we medelijden hebben met de hoofdrolspelers die worden opgelicht in de liefde. Dat zal mij nooit overkomen of dat zie ik van mijlenver aankomen, denken we massaal. Uit onderzoek blijkt dat er bepaalde signalen zijn waaraan je kunt zien of je voor de gek wordt gehouden. Niet zo zeker van je zaak? Let dan op deze kenmerken.

Romantische zwendelaars gebruiken maar al te graag datingsapps om hun slachtoffers uit te zoeken. Maar stel dat je echt op zoek bent naar de liefde? Wees dan op je hoede en let vooral goed op. Wetenschappers denken namelijk dat er een manier is om te bepalen of iemand je benadert met de verkeerde intenties.

Er zijn blijkbaar duidelijke signalen dat iemand wellicht een leugenaar en oplichter kan zijn. En de leugenaar heeft vaak een vast riedeltje waarmee hij werkt. „Fraude in de liefde blijft een groeiend probleem, dus is onderzoek op dit gebied belangrijk om de slachtofferaantallen te verminderen”, zegt Dr. Lynsay Shepherd tegen Tech Xplore. Zij is een van de onderzoekers die het voor ons uitzocht. „Onderzoekers, online datingsites en wetshandhavers moeten samenwerken om de problemen met betrekking tot oplichting in de liefde op te lossen.”

Tactieken van oplichters

Het onderzoek is uitgevoerd om te onderzoeken hoe fraudeurs te werk gaan en hoe fraude mogelijk plaatsvindt. Het team achter de studie heeft ontdekt dat oplichters zich meestal gedragen als hopeloze minnaars. Ze gebruiken vleierij-tactieken en koosnaampjes om mensen emotioneel te manipuleren. Op die manier denken slachtoffers dat de (online) relatie echt en waardevol is. Voor veel mensen kan dergelijk gedrag opwindend en speciaal zijn.

Naast doen alsof ze hopeloos op zoek naar liefde zijn, spreken fraudeurs op hun profielen ook vaak over een nep-tragedie. Dat aspect blijkt een gemeenschappelijk kenmerk te zijn bij de oplichters. Ze doen zich bijvoorbeeld voor als weduwnaar of scheppen op over hun zogenaamde militaire verleden. Het doel daarachter is om zo vertederend mogelijk over te komen op slachtoffers.

Hopeloos verliefd? Kijk uit!

De slachtoffers zijn meestal goed opgeleide, alleenstaande vrouwen tussen de leeftijd van 35 en 54 jaar. Let extra goed op bij potentiële liefdespartner met een impulsieve persoonlijkheid, of bij mensen die op zoek zijn naar een date in het buitenland, of naar types die geen computervaardigheden zeggen te hebben. Dat laatste zou weleens een smoes kunnen zijn om niet te hoeven videobellen.

De oplichter begint over het algemeen het gesprek en zet al snel de stap tot een virtuele ‘relatie’. Nadat het slachtoffer gevoelens heeft gekregen voor de persoon kwestie, vraagt de oplichter om geld. Dit doen ze vaak door eerst empathie te wekken bij het slachtoffer. In dit stadium heeft het slachtoffer vaak al zoveel geïnvesteerd in de oplichter, dat de kans groot is dat hij of zij geld overmaakt.

Het onderzoek zou graag systemen willen introduceren waar gedragspatronen van de oplichters worden uitgelicht. Zo willen onderzoekers potentiële slachtoffers helpen het gesprek te beëindigen, voordat het te laat is.