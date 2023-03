Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stanford University: dít is de invloed van wiet op je seksleven

Volgens de oude Chinezen is wiet één van de wonderen van de natuur. Met mate dan, natuurlijk. Het plantje heeft bijvoorbeeld een aantal wetenschappelijk aangetoonde gezondheidsvoordelen. Nu blijkt uit onderzoek van Stanford University dat wiet een positief effect heeft op je seksleven.

Misschien heb je het zelf al eens gemerkt, maar wetenschappers van de Stanford University wilden het zeker weten. Zij voerden een onderzoek uit om te onderzoeken wat wiet nou eigenlijk doet met je seksleven.

Wiet en de invloed op je seksleven

Voor de studie, die is gepubliceerd in het Journal of Sexual Medicine, analyseerden onderzoekers gegevens van een enorme groep mensen. Deze bestond uit 28.176 vrouwen en 22.943 mannen. Bij het onderzoek is gekeken of er een verband was tussen het gebruik van cannabis en de mate waarin respondenten seks hadden.

Uit de studie bleek dat mensen die dagelijks cannabis gebruikten zo’n 20 procent vaker de liefde bedreven dan personen die geen wiet gebruikten. Daarbij gaf deze groep ook een hoger cijfer op hun avonturen tussen de lakens. Ook zou het de seksuele functie niet schaden. Let wel: het roken van wiet, al dan niet met tabak, zorgt voor een contra-effect wat betreft gezondheid en functie. Druppen, spacecake, thee of andere manieren zijn dus iets minder schadelijk.

’65 procent van de vrouwen geniet meer na cannabis’

Uit een ander wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van marihuana de kwaliteit van seks ook een boost geeft. Dit was het sterkst merkbaar onder de vrouwelijke deelnemers. Maar liefst 65 procent van de deelnemende vrouwen genoot meer van seksuele handelingen na het gebruik van wiet.

Conclusie: wiet en het bedrijven van de liefde gaan goed samen. Daarbij moet natuurlijk gezegd worden dat de gezondheidsvoordelen alleen volledig gelden als je cannabis op een andere manier nuttigt dan via de longen. Denk aan druppen, thee, cake en zo zijn er nog een aantal manieren.