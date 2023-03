Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van plan om je prille relatie nog even geheim te houden? Je lach verraadt je

Wanneer we verliefd zijn, schreeuwen we dat het liefst van de daken. Maar wanneer de relatie nog pril is, willen we ook niet dat mensen zich er te snel mee gaan bemoeien. Lastig dilemma. Sommige mensen zijn goed in relaties geheimhouden, dus hoe kom je daar als familielid of vriend achter? Nieuwsgierige aagjes opgelet! Uit onderzoek blijkt namelijk dat je aan iemands lach kan horen of die verliefd is of niet. Schattig, denk je misschien. Het klinkt echter niet zo.

Er is bijna niets dat zo goed voelt als verliefd zijn. Je voelt het door je hele lichaam, je kunt niet eten en niet slapen. Hoe hard je het ook probeert, je kunt gewoon niet stoppen met aan die persoon te denken. Onbewust ondergaat je lichaam een heleboel rare veranderingen tijdens het prille stadium van je relatie. Je maakt meer dopamine aan, je hartslag loopt synchroon met die van je crush en je voelt zelfs minder pijn. En nu hebben wetenschappers nog een ander teken gevonden dat laat zien hoe verliefd je bent.

Een onderzoek van het Universiteit van Baltimore wijst uit dat andere mensen de verliefdheid in je lach kunnen horen. Het klinkt echter niet zo schattig als je nu denkt. Het onderzoeksteam ontdekte dat mensen onderscheid konden maken tussen de ‘aangenaam klinkende’ lach, die je bij je vrienden aanneemt, en de ‘meer babyachtige en onderdanige’ lach, die je gebruikt bij je crush.

Nerveuze lach onthult je prille relatie

Mensen in de vroege stadia van liefde en daten zijn vaak onzeker over de toekomst van hun relatie. Dit zou zich, volgens hoofdauteur professor Sally Farley, uitdrukken in hun lach. Je moet het zien als een meer nerveuze lach, omdat je niet helemaal zeker weet hoe het allemaal gaat verlopen.

De studie is gepubliceerd in het Journal of Nonverbal Behaviour. Mensen werden gevraagd om te luisteren naar audiofragmenten van mannen en vrouwen die aan de telefoon waren met een vriend of een romantische partner van minder dan een jaar. Luisteraars konden binnen enkele seconden onderscheid maken tussen het gelach van vrienden en romantische partners. „Mensen klinken niet zo aangenaam als ze lachen met hun romantische partner, heel anders dan wanneer ze lachen met een vriend”, vertelde Farley. „We houden ons in feite bezig met de manier hoe we praten tegen onze romantische partner en letten daarmee ook op hoe onze lach klinkt.”

Lachen is belangrijker dan je denkt

Het onderzoek over mensen in een prille relatie is volgens Farley belangrijk omdat het duidelijk maakt dat lachen genuanceerder, veranderlijker, complexer en maatschappelijk belangrijker is dan de meeste mensen denken. Dus stel je hoort een vriend of vriendin ineens heel onaangenaam lachen, krab dan even achter je oren. Het kan namelijk zijn dat er recht onder jouw neus een geheime romance ontstaat. Hou je oren dus gespitst!