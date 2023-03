Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hobbels in je relatie? Zo overleef je ze, volgens twee getrouwde relatietherapeuten

We kennen het allemaal in een relatie: het ene moment kan je niet gelukkiger zijn met je partner en het andere moment vlieg je elkaar in de haren. Je kiest ervoor om samen je leven te spenderen, maar hoe ga je om met de hoogte- en dieptepunten van de relatie? Twee getrouwde therapeuten, Matt en Sarah Davies, onthullen acht manieren om de rollercoaster van jouw relatie te overleven.

Bij de eerste date zet je altijd je beste beentje voor. Er is vaak de onuitgesproken verwachting dat je date de persoon blijft die hij of zij op de eerste date ook was. Dit kan je echter teleurstellen. We kennen daarnaast allemaal de mythe van de ‘zielsverwant’. We verwachten dat een relatie met die ene persoon probleemloos en vol geluk zal verlopen. „Als dit de ware is, dan loopt het vanzelf wel goed”, hoor je mensen vaak zeggen. Maar niks is minder waar. In werkelijkheid zijn relaties uitdagend en zal het niet altijd lopen zoals jij voor ogen hebt.

„We zijn al 25 jaar samen en de ups en downs van onze relatie hebben ons niet alleen geleerd dat deze dieptepunten erbij horen, maar dat het herstelproces vertrouwen kan opbouwen en intimiteit kan verdiepen”, vertelt het koppel aan The Guardian. „We zochten voor onze problemen hulp bij een therapeut. En nu werken we allebei zelf als relatietherapeut.” Matt en Sarah Davies hebben een aantal adviezen voor je die ze zelf gebruiken in hun relatie en bij hun werk.

Het advies voor jouw relatie

1. Wie is jouw partner nou eigenlijk?

Jouw partner is net zoals een nieuwe vriend, een vreemde. Behandel hem of haar dan ook als iemand die je net leert kennen, niet als iemand die je al door en door kent. Ga op een respectvolle manier te werk, net zoals je bij je vrienden zou doen. Koppels, vooral degenen die al een tijdje samen zijn, vertrouwen blind op een versie van hun partner die ze zelf hebben gecreëerd in hun hoofd. Een manier om het spannend te houden is door nieuwsgierig te blijven naar elkaar. Ga er niet vanuit dat je alles al over ze weet. Vraag wat ze belangrijk vinden en wat voor wensen ze hebben voor de toekomst. Je kent je partner nooit echt omdat ze, net als jij, van moment tot moment veranderen.

2. Ze zijn niet ‘de ware’

Als we onze partner beschouwen als de ware, iemand met wie we voorbestemd zijn om samen te zijn, willen we een fantasie van hen in plaats van de werkelijkheid. Als het moeilijk wordt, en dat zal ooit weleens gebeuren, zullen mensen met deze overtuiging eerder denken dat ze een fout hebben gemaakt. Ze denken dat ze niet met de juiste persoon samen zijn en de relatie beëindigen, om de verdere zoektocht naar ‘de ware’ voort te zetten. Kijk naar je partner als iemand van wie je houdt, om wie je geeft en waar je plezier mee hebt. En neem ze niet voor lief.

3. Verander je prioriteiten in de relatie

In het gezinsleven staan vaak de behoeften van de kinderen voorop, dan die van jou en je partner samen en daarna van ieder als individu. Het is normaal dat je als ouders je kinderen op de eerste plek zet, maar ouders moeten ook energie steken in hun relatie en zichzelf. De kinderen zien jullie relatie als een voorbeeld, ze willen de veiligheid van hun ouders in hun leven voelen. En het veel gehoord gezegde: je kunt pas voor een ander zorgen als je voor jezelf zorgt. De rangorde moet dus worden omgedraaid. Zet jezelf op de eerste plek, dan je partner en dan je kinderen. Wanneer je beter voor jezelf zorgt en naar je behoeften luistert, zal je merken dat je relatie weer opbloeit.

4. Klagen mag, maar niet te veel

Als je een echte klager bent, beperk dat klagen dan tot drie keer per dag. Stel een limiet voor hoe vaak je je negatief uit. En als je klagen juist vermijdt, bouw het dan op tot drie per dag. Het hebben van moeilijke gesprekken kan de lucht tussen jullie klaren. Een regenbui van kritiek, onvrede of gezeur tast juist de relatie aan. Beperk het geklaag dus tot drie per dag en breng de problemen ter sprake waar je allebei last van hebt. Wandelen kan helpen om dingen zowel emotioneel als fysiek te verwerken. Dus ga wandelen met als enige doel te praten over dingen die je liever vermijdt.

5. Soms mag je elkaar haten

Het is logisch dat je niet alles leuk vindt aan je partner. Ze werken op je zenuwen en het is prima om toe te geven dat je soms een hekel hebt aan sommige dingen die ze doen. Liefde en haat zijn twee kanten van dezelfde medaille, je kunt het één niet hebben zonder het ander. De meeste mensen geven liever niet toe wat ze irritant vinden aan hun partner, maar het onderdrukken van die gevoelens kan leiden tot bitterheid.

6. Spelen, dansen en lachen

Hoe lang is het geleden dat je samen even gek ging doen? Als het een tijdje geleden is, is het de hoogste tijd om de muziek harder te zetten en je lichaam te bewegen. Laat je speelse grappige of gekke kant naar boven komen. Door te lachen voel je je veiliger en humor kan ook een vorm van flirten zijn. Het is een gedeelde taal waarmee je een warme, liefdevolle verbinding opbouwt. Het vermogen om samen te spelen, dansen en lachen is de lijm van relaties, je denkt dan even minder over zorgen die je hebt.

7. Ontwikkel een selectief geheugenverlies voor je relatie

Er is een 80/20 regel als het draait om relaties. Je relatie is dan 80 procent van de tijd goed en 20 procent irritant of teleurstellend. Deze 20 procent kun je dan negeren, vergeven of vergeten en verder gaan. We zoeken vaak naar die persoon die 100 procent alle vakjes aantikt, maar dat is niet realistisch. Wanneer je (te veel) aandacht geeft aan die negatieve 20 procent, probeer je je partner te veranderen. Kritiek is dodelijk in relaties. Focus je dus op die 80 procent en oefen met het vinden van de positieve eigenschappen in je partner. Vertel hem of haar wat je waardeert aan ze en waarvoor je dankbaar bent.

8. Laat je partner thuis

Het is belangrijk om naast je relatie ook dingen voor jezelf te doen. Ga op pad met vrienden en maak nieuwe vriendschappen waarbij je partner niet betrokken is. De tijd die je dan apart spendeert, kan je helpen om op eigen benen te staan. Jij bent het middelpunt in je eigen leven, niet je partner. Als we van onze partner verwachten dat hij of zij elke rol van minnaar, huisgenoot en vriend vervult, kan dat de relatie afvlakken. De vonk dooft dan uit omdat er geen ruimte is tussen jullie. Het uiten van verschillende waarden, interesses en opvattingen kan je relatie weer op gang brengen.

Een relatie hebben is dus niet altijd even makkelijk. Vergeet niet dat je partner en jij twee verschillende personen zijn en er niet zoiets bestaat als het vinden van ‘de ware’. Kies voor elkaar, de positieve maar ook de negatieve eigenschappen.