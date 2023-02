Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaat dit wonderstandje de orgasmekloof dan eindelijk dichten?

TikTok is in de ban van een seksstandje dat de orgasmekloof volgens velen een behoorlijk stuk kan dichten. Op zich bestaat het standje al, maar heel standaard is het niet. Hoe dan ook het proberen waard.

Een echte man vindt het genot van zijn partner even belangrijk, zo niet belangrijker dan zijn eigen gewin. Ben je het daarmee eens, is het tijd om in goed overleg met je partner daad bij woord te voegen.

‘Wonderstandje’ gaat viral op TikTok

Op TikTok en andere social media gaat het als een lopend vuurtje. „Klaargekomen in 5 minuten, omdat hij mijn enkels graag als oorbellen gebruikt”, zeggen verschillende vrouwen. Zo heb je er wellicht al een beeld bij, maar dit is inderdaad het standje dat ook bekendstaat als ‘Butt Lift’, niet te verwarren met de butt lifts van alle celebs van tegenwoordig.

Een korte instructie: als vrouw lig je op je rug, met je benen om de schouders van je partner. Deze positie leidt tot diepere penetratie, waardoor vrouwen sneller een orgasme beleven. Volgens de hype dus in 5 minuten. Een kussen onder je onderrug zorgt volgens sommigen voor extra effect. Goed om in het achterhoofd te houden.

Orgasmekloof in Nederland

Je kunt van TikTok vinden wat je wil, maar praten over en het normaliseren van het vrouwelijk orgasme is een positieve ontwikkeling. Of je nou echt in 5 minuten klaarkomt met het standje of niet, de aandacht ervoor is al een hele stap vooruit. Want ook onder jongeren in Nederland heerst er nog altijd ongelijkheid tussen de lakens, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Waar 92 procent van de Nederlandse jonge mannen klaarkomt tijdens geslachtsgemeenschap, beleeft slechts 36 procent van de vrouwen een orgasme. Dat is nogal een orgasmekloof. Tijd voor educatie, want slechts 36 procent van de jonge vrouwen en 30 procent van de jonge mannen weet bijvoorbeeld wat de vorm van een clitoris is. Lees hier meer over het onderzoek.