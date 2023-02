Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De waarheid over het libido van vrouwen (ook handig voor mannen)

Mannen zijn meer met seks bezig dan vrouwen. Ze willen vaker, hebben een hoger libido of worden plots overvallen door spontane geilheid. Maar betekent dat dat de vrouwen dan automatisch onderdoen aan de seksdrive van de man? Heus niet, alleen het seksueel verlangen opwekken bij de vrouw, werkt nu eenmaal anders dan in het mannenbrein.

Seks is gezond! Dat is ook wetenschappelijk bewezen, maar toch zitten we niet altijd op één lijn. Relatietherapeut Tasha Seiter ziet regelmatig in haar praktijk dat vrouwen het seksueel verlangen voor hun partner missen. Maar Seiter wil iets belangrijks benadrukken in het Amerikaanse Psychology Today. Het is volgens haar niet zo dat het vrouwen ontbreekt aan een libido. Nee, het werkt bij de vrouw gewoon net even anders dan bij de man.

Verschillen mannen en vrouwen seksueel verlangen

En dat is een belangrijk onderwerp volgens Seiter. Want wanneer we op de hoogte zijn van de verschillen, wordt de weg naar een beter seksleven vrijgemaakt. Volgens de relatietherapeut wil 70 procent van de vrouwen bijna nooit spontane seks. Dit tegenover 75 procent van de mannen die dit gevoel wél ervaart. Spontaan seksueel verlangen gaat het dan over, oftewel het gevoel dat abrupt in je hoofd opborrelt, geilheid. Je wilt ineens, uit het niets, seks. Dat gevoel.

Bij de vrouw werkt dit anders. Het deurtje van vrouwen richting seksueel verlangen/geilheid, gaat pas open na seksuele opwinding. „Responsief verlangen”, noemt Seiter het. Vrouwen reageren pas met de behoefte aan seks, na seksuele opwinding of prikkels. „Laat me dat nog een keer zeggen: voor vrouwen komt opwinding meestal op de eerste plaats en daarna komt verlangen.”

Vrouw moet opgewonden raken

Even plat gezegd: de meeste mannen kunnen in de supermarkt, op de fiets of in de kroeg spontaan overvallen worden door geilheid. Het probleem is echter dat vrouwen denken dat dit gevoel bij hen ook regelmatig moet opborrelen, maar het zit nu eenmaal niet in het systeem van de vrouw.

Een vrouw heeft nu eenmaal de juiste omstandigheden nodig om in de stemming te komen. Seiter maakt het nog concreter en noemt twee essentiële zaken om het seksueel verlangen bij een vrouw aan te wakkeren. „Eén is een laag stresslevel en twee is erotische prikkels (aanraking, visueel of auditief).” Denk hierbij aan een stomende scène in een film, aanraking of kus of de partner die sensuele taal uitspreekt.

Stress boosdoener voor libido

De relatietherapeut geeft een voorbeeld. Ooit ervaren dat je goede seks hebt op vakantie? Dat valt volgens Seiter te verklaren. De natuur heeft ons namelijk zo geprogrammeerd dat we twee standen kennen. De ‘rust-en-verteer’-stand en ‘vecht-of-vlucht’-stand. Als die ‘vecht of vlucht’-optie in werking treedt, schakelen de ‘rust en verteer’-functies uit. „Niet-urgente functies zoals spijsvertering en seks worden stopgezet.” Zo heeft moeder natuur het nu eenmaal bedacht.

Stress blijkt een echte boosdoener voor het libido. „Zorgen over de relatie, het boodschappenlijstje, lichaamsbeeld, seksuele prestaties, of het libido ‘normaal’ is, kunnen allemaal stress veroorzaken.” En Steiter benadrukt dat stress, juist meer stress oplevert. Overigens blijkt dat voornamelijk vrouwen een veilige omgeving nodig hebben om de ‘rust en verteer’-stand in te schakelen. Je kunt dus best concluderen: „Onze moderne, drukke en stressvolle levensstijl is een dooddoener voor het seksueel verlangen.”

Voorspel

Het is volgens Seiter niet ingewikkeld om het vrouwelijke seksuele vuurtje aan te wakkeren. „Als ik mijn vrouwelijke cliënten vertel over responsief verlangen, weten ze eindelijk dat er niets mis met hen is. Een beter seksleven ligt voor hen aan hun horizon. Er is alleen een klein beetje voorspel voor nodig.