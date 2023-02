De ultieme Valentijns-playlist om voor je date een ‘happy ending’ te garanderen

💕

De radiozender Sky Radio maakte vandaag de Valentijn Top 101-lijst bekend, zoals ze elk jaar doen. De Britse zanger Ed Sheeran staat met zijn hit Perfect voor de vierde keer bovenaan de lijst. Sheeran neemt de nummer 1-positie over van Adele, vorig jaar stond zij bovenaan met Make You Feel My Love. De Britse muzikanten staan sinds 2019 afwisselend steeds eerste en tweede. De Bee Gees behalen met hun nummer How Deep Is Your Love plek drie op de lijst.

En ook een Nederlands nummer heeft de top 10 gehaald. Danny Vera is met zijn nummer Roller Coaster de hoogst genoteerde Nederlander, hij neemt de achtste plek in. Sky Radio zendt de Valentijn Top 101 vandaag, op Valentijnsdag, in zijn geheel uit.