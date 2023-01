Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eén op vijf twijfelende Nederlanders blijft bij partner vanwege financiën: ‘Dit gaat voor ellende zorgen’

Dat de inflatie steeds harder inslaat in Nederland is ook terug te zien als het gaat om onze relaties. Eén op de vijf Nederlanders die twijfelt over hun relatie blijft namelijk nog bij de partner vanwege de financiën. Ook moneycoach Hanneke van Onna ziet dat mensen vanwege de stijgende inflatie langer bij elkaar blijven dan gewenst.

Uit onderzoek komt naar voren dat een kwart van de 1500 respondenten ontevreden is over hun relatie. Bijna de helft (47 procent) zegt nog niet klaar te zijn om deze relatie op te geven, blijkt uit het onderzoek van Mediumchat. Eén op de vijf geeft aan bij elkaar te blijven om financiële redenen. Ook het hebben van kinderen wordt bij 15 procent als reden gegeven.

Geldpsycholoog: bij partner blijven vanwege financiën is zorgelijk

Mocht de huidige relatie beëindigd worden, dan is een groot deel bang dat hij of zij zich eenzaam gaat voelen. 40 procent van de Nederlanders in een relatie zegt hiervoor angst te hebben. Ook hier komt de worsteling rondom financiën naar voren. Ruim één op de vijf, 23 procent, zegt bang te zijn zich financieel niet te redden zonder hun partner. Opvallend is dat het grootste gedeelte van deze groep de leeftijd van 36 t/m 45 jaar heeft. De 26 tot 35-jarigen zijn vooral bang geen nieuwe woonruimte meer te vinden.

Dat verhaal kan financieel adviseur en echtscheidingscoach Ineke Alkema beamen. „Ik zie veel relaties beschadigd raken”, zegt ze in een eerder interview met Metro. „Toch blijven ze nog vaak samen onder één dak wonen, omdat het gewoonweg niet anders kan. Het komt in de praktijk helaas voor dat mensen als alternatief een caravan op de oprit zetten.”

Geldpsycholoog Hanneke van Onna vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. „Er zit veel angst bij. De angst is kennelijk groter dan de vrijheid. Die mensen blijven liever gevangen in een slecht huwelijk in plaats van dat ze het onbekende instappen”, begint Van Onna. „Dit probleem zal in de komende maanden alleen maar groter worden. Nog niet heel lang geleden konden veel gezinnen rondkomen van één salaris. Maar die vlieger gaat niet meer op. Misschien hebben we het ook wel te goed gehad. We moeten leren hoe we relaties financieel duurzamer maken, want dit gaat voor veel ellende zorgen.”

Gezamenlijk spaardoel bepalen

Geldzaken blijven een punt van discussie in veel relaties. Bijna één op de vijf (19 procent) vindt dat zijn wederhelft te veel geld uitgeeft. 16 procent van de Nederlanders zegt wel eens een nieuwe aankoop bewust te verzwijgen voor zijn of haar partner. Liegen over de prijs van een nieuwe aanwinst doen we dan weer niet.

Van Onna begrijpt dat het in veel gevallen lastig is om de duurzaamheid waar te maken. Toch is er volgens de schrijfster van het boek Geldgeheim één cruciaal punt. „Communicatie. Dat klinkt makkelijk, maar is voor veel mensen moeilijk. Want we vinden het lastig om over geld te praten, ook met onze partner. Dat heeft te maken met opvoeding, want onze ouders deden dit niet en op school leer je het ook niet. Ook schamen veel mensen zich voor hun financiële situatie. Maar het is goed om elke maand een goed gesprek over geld met elkaar te hebben. En heb het dan niet alleen over de energierekening die betaald moet worden. Bepaal ook een gezamenlijk spaardoel. Dit houdt het luchtig en leuk.”