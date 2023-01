Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Scheidingscoach Roos Boer: ‘Deze 4 fouten maken ouders als ze uit elkaar gaan’

Als ouders uit elkaar gaan, wordt er vaak niet voldoende vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook wordt er niet over nagedacht wat praktisch haalbaar is. Relatie- en scheidingscoach Roos Boer, vertelt aan Metro‘s collega’s van J/M Ouders welke fouten veel mensen maken bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Elke situatie is anders, daarom legden we de situatie van Eveline en Mark voor. Eveline (31) en Mark (36) hebben in goed overleg besloten om hun relatie te verbreken. Ze hebben samen twee kinderen van acht en negen jaar. Eveline en Mark hebben met elkaar afgesproken dat ze de kinderen willen opvoeden in co-ouderschap. Eveline wil graag in hun huurhuis blijven wonen en Mark gaat op zoek naar een andere woning.

Dit zijn vier fouten die veel gemaakt worden door ouders als zij uit elkaar gaan.

1. Ze leggen niets vast

„Vaak wordt er helemaal niets afgesproken, dat is de meest voorkomende fout”, zegt Boer. „Eveline en Mark gaan ‘in goed’ overleg uit elkaar en vaak wordt dat ook op deze manier in het ouderschapsplan gezet, maar toch moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Ook al gaat het plan vervolgens een jaar de kast in en wordt er niet naar omgekeken. Het is belangrijk om de afspraken op papier te hebben en alles helemaal dicht te timmeren voor de momenten dat je er niet uit komt. Tegen kerst kunnen ouders een discussie krijgen over wie de kinderen de Eerste of de Tweede Kerstdag krijgt. Dan kun je terugvallen op het ouderschapsplan, waarin staat wie de even of oneven jaren heeft.

Niets vastleggen gebeurt trouwens ook bij ouders die niet in goed overleg uit elkaar gaan. Ze willen bijvoorbeeld niets meer met elkaar te maken hebben of niet weer ‘onder de plak’ zitten bij hun ex en zich aan regeltjes moeten houden. Het is normaal dat emoties hoog oplopen, maar zorg in dit geval dat je eerst de rommel opruimt en de relatie goed afsluit. Hiervoor kun je bijvoorbeeld naar een scheidingscoach gaan. Vervolgens kun je een ouderschapsplan opstellen.”

2. Ze leggen te snel iets vast

Een andere fout die volgens Boer veel gemaakt wordt, is het te snel vastleggen van een ouderschapsplan omdat je er vanaf wil. „Een scheiding kan als een bevrijding voelen, alleen is dat vaak van korte duur. Ouders maken snel plannen die kloppen voor de huidige situatie en denken er niet goed over na. Juist om te voorkomen dat je in een vechtscheiding belandt, moet je goede afspraken maken. Naarmate ouders langer uit elkaar zijn, krijgen zij ook een eigen privéleven en eventueel een nieuwe partner. Op dit moment gaat het vaak mis tussen ouders.”

3. Ze maken geen afspraken over ruilen

„Stel dat Mark volgend jaar een nieuwe partner heeft en de weekenden van de oneven weken komen hem opeens niet goed meer uit”, gaat Boer verder. „Zijn nieuwe partner heeft namelijk haar kinderen op de oneven weekenden en anders hebben ze nooit een weekend zonder kinderen. Eveline vindt dat ze niets te maken heeft met de nieuwe partner van Mark en wil stug de even weekenden houden. Gaat Eveline dan voor omdat ze toevallig voor de even weken getekend heeft?

Het is fijn om ook hier afspraken over te maken. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat er eens per jaar geruild mag worden indien een zwaarwegende reden zoals een partner, maar ook het verzorgen van een zieke ouder of een nieuwe baan. In het geval van een nieuwe partner zijn er ook andere zaken die vastgelegd kunnen worden, bijvoorbeeld dat de titels papa en mama bestemd blijven voor de ouders. Voor een nieuwe partner kan wel een andere term bedacht worden, maar hij of zij mag niet met papa of mama aangesproken worden.”

4. Ze houden geen rekening met de leeftijden van de kinderen

Tot slot kan het nog zo zijn dat ouders vergeten om rekening te houden met de leeftijd van de kinderen. „Bij het maken van afspraken over de verdeling is het belangrijk om dit af te stemmen op de leeftijd van de kinderen. Dus niet op de wensen van de ouders. De kinderen van Eveline en Mark zijn acht en negen jaar. Vanaf deze leeftijd zijn kinderen oud genoeg om ‘week op week af’ te verdelen, maar er kan ook nog gekozen worden om dagen te verdelen. Dus op maandag en dinsdag bij moeder, woensdag en donderdag bij vader en het weekend om en om. Beiden zijn prima verdelingen die passen bij deze leeftijden.

Bij een kind jonger dan 8 jaar is ‘week op week’ af niet te adviseren. En bij baby’s is het advies weer anders. Bij beslissingen over de verdeling worden kinderen nooit betrokken, want zij kunnen de gevolgen niet overzien. Zij willen bijvoorbeeld vaker bij hun moeder omdat hun kamer daar groter is of vaker bij papa omdat hun beste vriendje daar om de hoek woont.”

Sinds 2016 is Roos Boer scheiding- en relatie expert. Inmiddels heeft ze meer dan driehonderd ouders mogen begeleiden tijdens hun scheiding. Tevens is ze in 2021 gestart als trainer en coach met een door haar ontwikkelde opleiding: Kern Aanpak. Hier leid ze professionals op tot scheidings- en relatiecoach.