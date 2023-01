Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wel of geen kinderwens: dit zijn de grootste dealbreakers in een relatie

Voor bijna de helft van de twintigers is het een dealbreaker als een (toekomstige) partner een andere kant kiest in een wereldconflict. En iemand die niet overweg kan met je familie? Dat is voor jongeren een grote afknapper om een relatie met iemand aan te gaan, blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van NPO.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder twee leeftijdsgroepen: 25 jarigen anno nu tegenover 25 jarigen in de jaren 70. Hen werden dezelfde stellingen over dealbreakers in relaties voorgelegd. Zo wijst het onderzoek uit dat jongeren tegenwoordig harder zijn ten op zichte van een andere geloofsovertuiging, dan 50 jaar geleden. Vroeger vond namelijk 24 procent van de twintigers dit een probleem, versus 36 procent in 2022.

Eerlijk zijn over familiegeschiedenis

In de jaren 70 zou slechts 23 procent van de respondenten een relatie willen aangaan met iemand die voor een bedrijf werkt waar zij zelf niet achter staan, nu is dat percentage meer dan verdubbeld naar 51 procent. Het merendeel van respondenten binnen beide leeftijdsgroepen is het eens dat wanneer iemand niet eerlijk is over hun familiegeschiedenis, het een dealbreaker is (70 procent).

De jongere generatie blijkt minder kritisch te zijn als het aankomt op persoonlijke interesses. Iemand daten van een rivaliserende voetbalclub? In de jaren 70 zou maar 45 procent dit doen, versus 64 procent in het heden. Tegenwoordig zou 68 procent van de jongeren eerder een relatie aangaan, met iemand die een andere muzieksmaak heeft. Gaan we 50 jaar terug in de tijd? Toen was dit nog 41 procent.

Een tegenovergestelde kinderwens grotere dealbreaker dan vroeger

Vooral grote thema’s – zoals een conflicterende kinderwens – blijken voor veel jongeren een reden om geen relatie met iemand aan te gaan. Voor 74 procent van de huidige generatie is dit een dealbreaker, versus 59 procent in de jaren 70. Maar ook serieus genomen worden in je carrière, is voor jongen van tegenwoordig een belangrijk thema. Voor 84 procent van de huidige generatie jongeren zou het een probleem zijn als een eventuele partner hun ambities niet serieus zou nemen. Dit was in de jaren 70 voor nog maar 68 procent het geval.

Wil jij graag in het huwelijksbootje stappen, maar heeft je partner daar een ander idee over? Jongeren gaan nu eerder een relatie aan met iemand met een ander idee over het huwelijk. Dat was in de jaren 70 wel anders, toen slechts 9 procent van de respondenten in zo’n situatie alsnog een relatie zouden aangaan. In 2022 is dat gestegen naar 24 procent.

Klimaatstandpunten

Toch zijn er ook thema’s die vrijwel gelijk zijn gebleven. Zo zouden er ongeveer evenveel jongeren geen romantische relatie starten met iemand die een tegenovergestelde kant kiest in een wereldconflict: 45 procent van de jongere generatie en 52 procent oudere generatie. Ook wijst het onderzoek uit dat het beide generaties evenveel in de weg zou staan als diens partner de persoonlijke klimaatstandpunten tegenspreekt: namelijk 30 procent.