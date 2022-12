Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leukste tijd van het jaar? 60 procent van de singles voelt zich eenzaam tijdens kerst

De feestdagen zijn voor sommigen misschien wel de leukste tijd van het jaar. Toch zijn er ook een hoop mensen die opkijken tegen deze periode. Zes op de tien alleenstaanden in Nederland voelt zich namelijk eenzaam tijdens de feestdagen. Ook zegt één op de tien tegen de feestdagen op te zien omdat vrienden of familie vragen gaan stellen over hun liefdesleven.

Dit blijkt uit onderzoek van Mediumchat.nl onder meer dan 1.300 respondenten. Het platform deed onderzoek naar de gevoelens van vrijgezelle Nederlanders als het gaat om de feestdagen. Ook buiten de feestdagen om is single zijn lang niet altijd makkelijk. Meer dan de helft van de singles (53 procent) voelt zich soms eenzaam, blijkt uit het onderzoek. Eén op de tien zegt het gevoel te hebben dat de wereld tegenwoordig is ingericht voor mensen met een relatie. Ook voelen zij een grote druk van buitenaf om de liefde te vinden.

Eenzaam tijdens de feestdagen

Bij de vrijgezellen in Nederland zijn er ook angsten over wat er wel of niet komen gaat. Ruim één op de drie singles is bang nooit echt gelukkig te worden. Hetzelfde aantal denkt dat het niet gaat lukken om een partner te vinden. Tien procent zegt angst te hebben dat zijn of haar kinderwens niet vervuld wordt.

Relatiewetenschapper en -expert Tila Pronk snapt het eenzame gevoel van de single Nederlanders goed. Zeker rondom de feestdagen. „Het gaat nu overal maar over één ding: de liefde”, legt Pronk uit. „De romantische relatie, daar wordt heel erg de nadruk op gelegd. Tijdens de feestdagen word je misschien nog extra met je neus op de feiten gedrukt omdat veel mensen kerst wél met hun partner vieren. Als je dat niet hebt, dan kan dat extra zuur zijn.”

‘Waarom heb je geen relatie?’

Een van de bovenstaande genoemde redenen om op te zien tegen de feestdagen zijn de vragen van familie en vrienden: ‘waarom heb je geen relatie?’. Pronk snapt sowieso niet waarom deze vraag wordt gesteld. „Doe het niet. Eigenlijk is het een idiote vraag”, aldus de relatiewetenschapper. „Vrijgezellen kunnen het als falen ervaren. Wees je ervan bewust dat het een gevoelig onderwerp kan zijn en wat voor verdriet dit mogelijk met zich meebrengt.”

Pronk heeft tot slot nog een tip voor het aankomende kerstdiner. „Zorg er met de tafelindeling voor dat vrijgezellen gemengd worden tussen de stellen. Hierdoor voorkom je dat de vrijgezellen zich buitengesloten voelen”, aldus Pronk. „Dan is het allemaal wat losser en valt het minder op dat diegene alleen is. En dat is ook helemaal niet erg. Sta stil bij de vrijgezellen. Betrek ze erbij, juist tijdens de feestdagen.”