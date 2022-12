Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom valt ene vrouw op bad boys en gaat de andere voor een goedzak?

Wat is dat toch? Dat sommige vrouwen als een blok vallen voor de foute man, a.k.a de ‘bad boy’, en andere vrouwen toch liever voor een goedzak gaan, oftewel de nice guy. Daar is dus klaarblijkelijk een psychologische en wetenschappelijke verklaring voor.

Zijn dames geneigd om te kiezen voor een bad boy of nice guy? Sociaal- en persoonlijkheidspsycholoog Jeremy Nicholson schrijft over de goedzakken en foute mannen voor het Amerikaanse Psychology Today. Kende je overigens al deze twee kenmerken, die essentieel zijn voor een stabiele relatie?

Eigenschappen van bad boy of nice guy

Om de bovengenoemde vraag te beantwoorden, verwijst Nicholson naar een onderzoek van Casey DeBuse. Hij onderzocht in eerste instantie hoe vrouwen een nice guy of bad boy omschrijven.

Daarvoor maakte de onderzoeker onderscheid tussen vier typen mannen. De held, bad boy, loser en nice guy. Daarbij schreven vrouwen bepaalde eigenschappen toe aan het type man.

Dominantie – Bad boys en helden werden beschouwd als dominanter dan nice guys en losers.

– Bad boys en helden werden beschouwd als dominanter dan nice guys en losers. Steun – Vrouwen associeerden de nice guys en helden als een type dat meer steun bood.

– Vrouwen associeerden de nice guys en helden als een type dat meer steun bood. Fysieke aantrekkingskracht – De dames zagen helden en bad boys als fysiek aantrekkelijker. De loser eindigde onderaan en de nice guy in het midden.

Eigenschappen van vrouwen

Ook bekeek de onderzoeker hoe vrouwen over het type man dachten. Beschouwden zij hem als een seksuele partner of relationele partner? Het vrouwelijke geslacht gaf de voorkeur aan de held, op zowel seksueel als relationeel vlak. De loser was het minst geliefd. En de bad boy en nice guy vielen in het midden. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de vrouw.

Een aanvullende studie van DeBuse gaf meer opheldering over welk type vrouwen voor een welk type man kiezen. Want daarin speelden ook een aantal psychologische aspecten mee. Vrouwen die een vermijdende hechtingsstijl hadden, voelden zich minder aangetrokken tot steunende partners, oftewel de nice guys en helden. Dames die zich angstig voelden, vielen eerder op dominante mannen, de bad boy of held. Vrouwen met een goed zelfbeeld vielen sneller voor de nice guy, in plaats van de bad boy. En dames met een hoger sociaal-seksuele oriëntatie, gaven de voorkeur aan de bad boys.

Kortstondige scharrel of langere relatie

Nicholson onderbouwt dit met nog een onderzoek van Anita McDaniel. Daaruit bleek namelijk dat vrouwen voor een date met een nice guy kozen als ze graag een gesprek of binding wilden met een aardige man, zonder fysiek contact. Zodra zij fysiek contact en plezier wilden maken, kozen ze voor een sexy man, oftewel een bad boy. Daaruit concludeert Nicholson dat vrouwen die op zoek zijn naar een langetermijnrelatie de voorkeur geven aan een goedzak. Daartegenover kiest de vrouw bij een kortstondige scharrel eerder voor een bad boy.

Wie valt op wie?

Nicholson zet zijn bevindingen nogmaals op een rij, waaruit duidelijk wordt welke vrouwen voor welke type man vallen. Schrijf je mee?

De vrouw die op de ‘bad boy’ valt

De vrouw is geneigd om fysieke aantrekkingskracht op de korte termijn voorrang te geven en verkiezen dit boven een langere en diepere emotionele band. Een reden hiervoor kan zijn dat de dame in kwestie zich niet wil binden. Maar het kan ook zo zijn dat ze een vermijdende hechtingsstijl heeft en worstelt met vertrouwen. Zeker als daar emotionele intimiteit bij komt kijken. Ook kan het zijn dat het zelfbeeld van deze vrouw ietwat aan de lage kant is en zij zichzelf tekort doet. Zij kiest dan ook voor kortstondige seksuele aantrekkingskracht met een ‘bad boy’, wellicht omdat ze denkt dat dit is wat zij verdient.

De vrouw die op de ‘nice guy’ valt

Kiezen voor de goedzak betekent dat deze vrouw voorkeur heeft voor een emotionele band. Deze dame heeft een hoger zelfbeeld of een minder grote interesse in seks, of een beetje van beide. Zij kiest voor een gewetensvolle langetermijnpartner, die bereid is om te binden. Ook als deze partner niet de meest aantrekkelijke of dominante persoon is.

De vrouw die op de held valt

Deze vrouw is op zoek naar het complete plaatje. Zij wil dominantie, steun en aantrekkingskracht. Zij kan ietwat angstig zijn, wat verklaart waarom ze naar de held toetrekt. Maar ze beschikt over een hoog zelfbeeld. De vrouw zoekt naar gepassioneerde, maar ook barmhartige liefde. Overigens blijkt dat vrouwen die op zoek zijn naar het ‘hele pakket’, zelf ook vaak de meest begeerlijke partner zijn. Een vrouw die op zoek is naar een held, heeft dus ook de kans om deze aan te trekken.