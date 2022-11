Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Seks en voetbal op televisie? Dat blijkt een dingetje, vooral bij mannen

Dat Nederlanders gek zijn op een potje voetbal, dat is niks nieuws. Maar dat we er ons seksleven voor opzij zetten? Dat is dan weer een andere tak van sport. Want Hollanders verkiezen voetbal het vaakst boven seks, in vergelijking met andere landen. Mannen blijken daarin de overhand te hebben.

Seksspeeltjes-ontwikkelaar LELO vond het tijd om onze voorkeur voor voetbal en seks onder de loep te nemen. We zitten immers in de aanloop naar het WK en ondanks de commotie van de afgelopen tijd, begint bij sommige Nederlanders de Oranjekoorts inmiddels op te spelen. Voor het onderzoek van LELO deden 11.000 voetballiefhebbers uit elf verschillende landen mee. Naast Nederland werden ook voetbalsupporters uit Engeland, de Verenigde Staten, Spanje, Italië, Frankrijk, Mexico, Zweden, Portugal en Canada ondervraagd.

Nederlanders voetbal boven seks

En wat hebben de onderzoekers ontdekt? 3 op de 10 Nederlanders vinden voetbal belangrijker dan seks. En er blijkt meer uit het onderzoek. Want 27 procent van de ondervraagden zou zelfs een celibatair leven kiezen, oftewel een leven zonder seks, om het Nederlands elftal tijdens het WK te zien winnen. En daarin blijken wij toch een eigenaardig volkje. We scoren boven het wereldwijde gemiddelde, gevolgd door Zweden op de tweede plek.

Vrij opvallend dat twee grote voetballanden, namelijk Italië en Portugal, het minst bereid blijken om voetbal boven seks te kiezen. En niet geheel verrassend blijkt dat voornamelijk mannen het voetbal bovenaan zetten.

Seks tijdens voetbalwedstrijd op televisie

Maar er blijkt wel een beetje ruimte te zijn voor flexibiliteit. Want tijdens het kijken van een voetbalwedstrijd op televisie geven 4 op de 5 mannen aan best in te zijn voor een potje seks. Daarbij gaat de voorkeur bij 15 procent van de mannen uit naar een vluggertje. En geven sommige mannelijke deelnemers (19 procent) toe dat ze zichzelf zo positioneren dat ze wel de televisie kunnen zien. Wel blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de mannen tijdens een vrijpartij tijdens een wedstrijd met zijn hoofd bij de wedstrijd zit.

Maar er is nog een strohalm voor de minder fanatieke voetballiefhebbers, tenminste als je het als een strohalm wilt zien. Bijna één op de drie ondervraagden vertelt dat het doelsaldo invloed heeft op de bereidheid tot seks. 38 procent benadrukt dat hun libido toeneemt als hun team voor staat. Overigens klinkt er ook dat verdrietige supporters (30 procent) na een verloren wedstrijd best even tussen de lakens duiken.

Fijne wedstrijd in ieder geval dames en heren!