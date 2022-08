Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 relatie- en sekstrends van de toekomst: ‘Pillen’ en ‘daten op algoritme’

Dating-apps, een sekspop, porno en nieuwe technologische snufjes. Ons liefdes- en seksleven is al lang niet zo als het vroeger was. Integendeel steeds meer digitale ontwikkelingen helpen ons daarbij. En wetenschappers voorspellen al een aantal relatie- en sekstrends voor de toekomst.

Toekomstantropologe Roanne Van Voorst, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, keek met een vooruitziende blik naar seks en relaties. Ze deelde vijf toekomstige sekstrends met onze zuiderburen van tijdschrift Goed Gevoel.

Seksrobot in de toekomst?

Eerder voorspelde futurist David Levy dat we rond 2050 niet meer moeilijk doen over een robotpartner. Hij stelde dat één op de tien jongeren in de toekomst seks heeft met een sekspop.

Van Voorst onderzocht toekomstige sekstrends. Voor haar boek Met z’n zessen in bed ging ze zelfs langs bij een heus poppenbordeel in Oosterijk. Haar conclusie? Ondanks het grote geslachtsdeel en sixpack, blijft een pop toch een pop. Hoewel een seksrobot alles doet wat je verlangt, haalt het alle spontaniteit en puurheid van liefde en lust weg. Zo’n uitvinding zou volgens haar wel mogelijkheden kunnen bieden voor eenzame mensen of gevangenen met levenslang. „Of voor jongeren als ‘oefenmateriaal’.”

Vijf toekomstige relatie- en sekstrends

1. Digitaal daten op algoritme

Volgens voorspellingen vindt 70 procent van de mensen in 2040 zijn toekomstige liefde online. En daarbij verandert ook de bekende dating-app naar een heel ander level. Volgens de antropologe zijn techneuten namelijk bezig om bij het online daten ook video, stemgeluid en algoritmes te gebruiken. Zo kan een app of andere tool op voorhand selecteren wie wel en niet bij je past. Onder meer op basis van jouw social media. Daarbij benadrukt Van Voorst wel dat computers niet kunnen denken en voelen. „Daarom is het gevaarlijk om technologie hoger in te schatten dan menselijke intuïtie.”

2. DNA-dating

De wetenschap is inmiddels in staat om aan de hand van biologische kenmerken te zien of jij en jouw potentiële partner een match zijn. Van Voorst nam zelf de proef op de som en liet voor 300 euro onderzoeken of zij en haar partner, volgens de wetenschap, bij elkaar pasten. Wat zo bleek te zijn. Al vindt de onderzoekster dat liefde mysterieuzer en complexer is dan slechts passende genen.

3. Sexit

Trendwatchers voorspellen volgens Van Voorst dat er een ‘sexit’ volgt in de toekomst, wat betekent dat we minder interesse hebben in seks. Dat verklaart de antropologe door het grote aanbod aan seks op allerlei vlakken. „Seks is geen verboden vrucht meer, waardoor we er minder naar verlangen.”

Porno, speeltjes en andere toegankelijke bronnen zorgen ervoor dat onze fantasie nog weinig nodig is. „Dankzij de digitaliserende, porno­ficerende samenleving zijn zij ‘oversexed, but underfucked’“, schetst de wetenschapster.

Maar hoe zorgen we ervoor dat de jongere generatie niet uitgekeken raakt op seks? Volgens de antropologe is daar meer échte seks voor nodig. „Minder nepborsten en gladde designer­vagina’s, meer echte lijven en echte vrijscènes.”

4. Pillen en drankjes

Wetenschappers van de Oxford University spreken van toekomstige liefdesmedicijnen. Van Voorst legt uit dat je op het internet al genoeg liefdesdrankjes- en pillen vindt. „Al is het bewijs voor de werking ervan vaak nog zwak.”

Wel ziet de antropologe een opmars tegemoet van het gebruik van MDMA bij relaties. „Er zijn steeds meer relatietherapeuten die hun cliënten onder de radar sessies met MDMA voorschrijven, omdat het de empathie vergroot. In deze context zie ik het zeker legaal worden.” En in Australië en de Verenigde Staten wordt geëxperimenteerd met het ‘knuffelhormoon’ oxytocine.

5. Meer dan monogamie

Ook de interesse voor alternatieve relatievormen groeit. Zo vind je op het internet steeds meer over polyamorie en gelijkgestemden. Overigens benadrukt de onderzoekster dat een relatie met meerdere personen harder werken is dan men wellicht denkt. „Polyamorie is hard werken: je moet iedereen tevreden houden en je tijd ook nog eens eerlijk verdelen.” Dat we er opener over zijn, dat blijkt, maar of alle experimenterende koppels het volhouden is weer iets anders.

Of monogamie nu wel of niet bestaat, daar raken we trouwens niet uitgepraat. Want we weten ook dat vreemdgangers bestaan. Wist je trouwens dat er best wat wetenschappelijke verklaringen zijn voor overspel? Metro onderzocht eerder waarom we oordelen over vreemdgangers, maar toch overspel plegen.