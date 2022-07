Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op zoek naar de liefde? Deze manieren van flirten werken het best, volgens de wetenschap

Een knipoogje, compliment of stoute opmerking? Flirten, de één is er beter in dan de ander. Maar er blijkt toch daadwerkelijk verschil in flirttechnieken te zijn, concludeert de wetenschap. Uit onderzoek blijk dat sommige flirtmethodes effectiever zijn dan anderen.

Noorse onderzoekers concludeerden namelijk dat bepaalde flirttechnieken succesvoller zijn. Zij deelden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Evolutionary Psychology.

Wetenschappelijk onderzoek naar flirten

Het onderzoeksteam nam verschillende heteroseksuele studenten uit de Verenigde Staten en Noorwegen onder de loep. De deelnemers kregen veertig verschillende soorten flirttechnieken voorgelegd en de onderzoekers vroegen hen naar hun voorkeur voor een kortstondige of langdurige relatie. Ook bekeken zij de verschillen tussen man en vrouw.

Een aantal andere factoren werden ook bestudeerd. Zo keken de onderzoekers ook in welke mate mensen extravert waren en keken ze naar leeftijd, religie, hoe graag ze een relatie wilden en hoe aantrekkelijk zij gevonden worden op de datingmarkt.

De mate van effectiviteit is verschillend. Onderzoeker en professor psychologie Leif Edward Ottesen Kennair legt dat uit: „Het hangt af van het geslacht en het doel van het flirten. Want gaat het om een langdurige of kortstondige relatie?”

Beste flirttechniek voor kortstondige relaties

Vrouwen die op zoek zijn naar een kortstondige relatie, a.k.a een scharrel of onenightstand, hebben baat bij, niet geheel verrassend, fysieke signalen. Tekenen dat je op zoek bent naar seksuele activiteit, werken daarin het best.

Kenniar geeft nog iets meer context over het onderzoek. „Vriendelijk contact als knuffelen of een kus op de wang is in dit geval niet genoeg.” Ben je als vrouw op zoek naar kortstondige fling? „Kies dan voor dichtbij iemand staan, lichaamscontact en aanrakingen.”

En dan de mannen met dezelfde zoektocht naar een onenightstand. Waar vrouwen succes hebben bij fysieke en seksuele ‘moves’, gaat de man het niet alleen met zijn lichaam redden. Mocht je als man zijnde op zoek zijn naar een kortstondig avontuur, dan raadt de wetenschap je aan om naast fysieke tactieken ook wat extra flirtkunstjes toe te passen. „Glimlachen, interesse tonen in gesprekken, complimenten geven en iemand aan het lachen maken”, vergoten jouw kansen.

Beste flirttechniek voor langdurige relaties

Voor mannen die op zoek zijn naar een vaste relatie, blijkt het volgens de wetenschap raadzaam om „vrijgevig” te zijn en te laten zien dat je „bereid bent om te binden”.

Maar er bleek een flirtmethode uit het onderzoek er met kop en schouders bovenuit te steken, namelijk humor. „Mensen denken dat humor, of in staat zijn om iemand aan het lachen te maken, de meest effectieve manier is voor mannen die een langdurige relatie zoeken.”

Wist je trouwens dat het evenals wetenschappelijk bewezen is dat de meeste relaties ontstaan uit vriendschap? Je leest er hier meer over.

Humor en lachen om de ander

Overigens is humor het minst effectief voor vrouwen die op zoek zijn naar een onenightstand. Maar lachen of giechelen om de grappen van een ander werkt als effectieve flirttechniek voor beide geslachten. Dit gold voor zowel deelnemers uit Noorwegen als uit de Verenigde Staten.

Mede-onderzoeker Rebecca Burch vertelt dat het niet alleen effectief is om grappig te zijn. „Voor vrouwen is het ook belangrijk dat je een potentiële partner laat merken dat je die persoon grappig vindt.”

Mocht je overigens moeite hebben met grappig zijn, dan heeft Kennair nog een advies. Hij raadt aan om te beginnen met een andere effectieve flirttechniek: glimlachen en oogcontact.