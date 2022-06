Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn jouw seksfantasieën normaal? De wetenschap geeft antwoord

Betrap jij jezelf er weleens op dat je gedachten afdwalen naar een pikante sessie tussen de lakens met de buurman of buurvrouw? Of glij jij van je bank af bij het lezen van een hoofdstuk uit Fifty Shades Of Grey? No worries, iedereen heeft seksuele fantasieën. Bovendien zijn deze fantasieën de motor voor een gesmeerd seksleven en dus helemaal niet erg.

Psycholoog Justin Lehmiller heeft een onderzoek gedaan voor zijn boek Tell me what you want, waarin hij meer dan 4.000 mensen heeft geïnterviewd over hun seksleven. Dit maakt zijn onderzoek het grootste onderzoek naar seksuele fantasieën in de Verenigde Staten.

De meest gebruikelijke seksuele fantasieën

We hebben het boek samengevat in een top 5 seksuele fantasieën. Nee, je bent niet de enige.

1. Trio

De gouwe-ouwe onder seksuele fantasieën: een trio. Niet alleen bij mannen favoriet, maar ook onder vrouwen een wilde droom. In het onderzoek van Lehmiller gaf maar liefst 89 procent van de ondervraagden aan te fantaseren over een ‘menage a trois‘. Ook degenen die gelukkig zijn met een partner zouden graag iemand erbij betrekken. Heteromannen gaven overigens aan dat zij liever het bed delen met twee dames. En de heterovrouwen? Die gaven niet meteen een gender aan. Oeh la la…

2. Fifty Shades Of Grey

Kreeg jij ook rode oortjes bij het lezen of zien van Fifty Shades Of Grey? Je bent niet de enige. 65 procent van de onderzochten gaf aan te fantaseren over spanken, bijten of het gebruiken van hete was tijdens een vrijpartij. Vrouwen gaven eerder aan opgewonden te raken van een partner die volledige controle heeft, mannen meer over een bepaalde BDSM-activiteit.

3. Op een openbare plek

Uit het onderzoek blijkt dat veel vrouwen de fantasie hebben om seks in het openbaar te hebben. Een sessie in de natuur, op het werk of in de lift zijn als toplocaties beschreven. Vooral de spanning om betrapt te worden, werkt opwindend. Dus… wat is jouw favoriete plek voor een wilde vrijpartij?

4. Betekenisvolle seks

Het hoeft niet allemaal wild, op gekke plekken of met attributen. Betekenisvolle seks scoort ook hoog bij seksuele fantasieën. De meerderheid van de mannen en vrouwen uit dit onderzoek gaven aan te fantaseren over een vrijpartij die verbindt. Op deze manier voelen ze zich meer geliefd en belangrijk.

5. Seks met hetzelfde geslacht

Hoewel de meerderheid van de ondervraagden hetero was, gaf een groot deel van hen aan weleens na te denken over seks met iemand van hetzelfde geslacht. Heb je dus weleens een hete droom gehad over een zoen met je beste vriend of vriendin? Zo gek is dat dus niet.

59 procent van de hetero-vrouwen uit dit onderzoek liet weten weleens nagedacht te hebben over andere vrouwen. En 26 procent van de mannen heeft dat weleens gehad bij een andere man. Ook zou 25 procent van de mannen weleens een wilde nacht willen beleven met een travestiet, en 33 procent met een transseksueel.

Dat je dus fantaseert over een vrijpartij in de buitenlucht of met die sexy ex, hoeft dus niet erg te zijn. Het geeft juist een boost aan je endorfine als je het erkent en gehoor aangeeft (mits het handig is natuurlijk). Uiteindelijk leidt het tot minder stress waardoor je je relaxter en gelukkiger voelt. Ook kan het ervoor zorgen dat je makkelijker opgewonden wordt als je met je partner bent. Een win-win situatie dus!