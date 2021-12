Succes op dating-apps? Vermijd negativiteit en gebruik deze zes tips

Zit je op datingapps maar wil het niet echt vlotten met je matches? Dat zou kunnen liggen aan je eisenlijstje. Gebruikers vermelden namelijk regelmatig hun afknappers op hun dating-profiel. Dingen als „geen rokers” of „geen man onder 1,80″, werken alleen behoorlijk afstotend, blijkt uit onderzoek. Dating-expert Charly Lester legt je uit waarom dit niet werkt en geeft je ook nog wat tips mee hoe je op een nette manier je date kunt afwijzen. Zonder te ‘ghosten’.

Dating app Inner Circle deed onderzoek naar wat voor effect negatief taalgebruik op een datingprofiel heeft. Deze app bestaat sinds 2012 en werd opgericht door een Nederlander, inmiddels wordt de app wereldwijd gebruikt. De onderzoekers ontdekten dat negatief taalgebruik funest is voor je matches. Waarom? Gebruikers blijken het veelal niet te waarderen als er een waslijst aan don’ts op het profiel staat.



Daten is zooooooo dramatisch. Ik gooi het hier nog een keertje!! — emmawagemans (@emmawagemans) December 7, 2021

Negatief taalgebruik werkt afstotend op dating-app

Inner Circle onderzocht welke zinnen het meest afstotend werken. En dat zijn:

„Geen duckface”, dit levert 95 procent minder matches op; „Ik wil geen” komt op de tweede plaats. Zij krijgen 92 procent minder matches; „Niemand onder de 1,80 meter” en „hoeven niet te matchen”, krijgen 77 procent minder matches.

Maar toch worden negatieve zinnen op het datingprofiel veel gebruikt. Ook daaruit kwam een top-5 naar voren met de meest gebruikte, negatieve zinnen in de bio. Bedoeld om de afknappers al vooraf te vermelden.

„Ik ben niet geïnteresseerd in…”

„Geen drama”

„Mijn tijd verspillen”

„Niet op zoek naar”

„Geen rokers”



‘T is niet dat ik principieel absoluut geen mannen wil daten, ‘t is dat ik ‘s ochtends wil praten met iemand met kennis van zaken over welke lipstick ik die dag ga dragen — Lotte (@lottecornll) December 10, 2021

Afknappers opsommen

Dit onderzoek toont aan dat negatief taalgebruik ook voor negatieve resultaten zorgt. Wil het dus maar niet lukken op Tinder, Happn of Inner Circle? Check even je bio, wellicht is je toon ietwat negatief. Daarover legt dating-expert Charly Lester uit dat je het kunt vergelijken met een eerste date. Daar som je ook niet gelijk op wat je allemaal niet wilt. „Het is misschien verleidelijk, en soms makkelijker, voor vrijgezellen om zich te richten op wat ze niet willen, maar het is niet de beste eerste indruk die je kunt maken.”

Een succesvol dateleven gaat volgens Lester samen met positiviteit. „Door negatieve eigenschappen op te noemen, schrik je niet alleen de mensen af die je niet willen, maar ook degenen die je wel willen. Er zijn meer positieve manieren waarop je de juiste persoon kunt aantrekken. Als je een lange vrouw bent, kun je in plaats van ‘niemand onder de 1.80m’ je eigen lengte noemen om die te matchen met soortgelijke mensen. ”

6 beleefde reacties als je geneigd bent om te ‘ghosten’

En dan nog een ander gevoelig punt op dating-apps: ‘Ghosten’, oftewel iemand negeren en niks meer van je laten horen. Ook daarover heeft Lester nog wel iets te zeggen. Want daarin kunnen we echt nog wel het een en ander verbeteren. Ben je geneigd om iemand te ‘ghosten’? Lees dan hieronder de alternatieven.

Situatie 1: het chat-gesprek valt dood

Volgens Lester is niet iedereen een ster in het voeren van een gesprek via chat of social media. Sommige mensen komen in berichtjes anders over dan dat ze in het echt leven zijn. De dating-expert legt uit dat je best iemand het voordeel van de twijfel mag geven of kies voor een video-gesprek. Mocht je toch enorm afknappen op iemands berichten, kies dan niet voor ‘ghosten’. Dan kun je volgens haar het beste de volgende zin sturen. „Ik vond het interessant om je te leren kennen. Ik denk alleen dat onze manier van communiceren niet echt bij elkaar past. Maar ik hoop dat je uiteindelijk een leuk persoon ontmoet.”



Daten met een farmer (zo noemt hij zichzelf). pic.twitter.com/J6uUjt72T9 — ★ Sanzie ★ (@Sanzie1982) December 9, 2021

Situatie 2: je ging op een eerste date, maar je voelde het niet

Lester vertelt dat dingen een stuk eenvoudiger gaan als je duidelijkheid schept. Wees beleefd, eerlijk en niet over-enthousiast. „Dankjewel voor gisteravond. Het was verfrissend om weer eens met iemand af te spreken. Eerlijk gezegd zie ik alleen geen toekomst voor ons. Maar ik hoop dat je de juiste persoon ontmoet.”



Die keer dat ik iemand aan het daten was en het viel me ineens op dat die kerel niet knipperde, maar echt ni eh, dat heeft de rest van de avond echt verpest — Lore Baeten (@baeten_lore) December 10, 2021

Situatie 3: je krijgt ‘red flags’

Volgens de dating-expert is dit een interessante situatie. Zij legt uit dat het best wat lef vergt om iemand jouw gesignaleerde ‘red flags’ voor te leggen. Maar dit kan wel uitlopen tot een ongemakkelijk gesprek. Vandaar dat mensen er vaak voor kiezen om stilzwijgend iemand te ‘ghosten’. Wat je volgens de dating-expert het beste kunt zeggen? „Dankjewel voor je berichtjes. Ik denk alleen niet dat wij goed bij elkaar passen. Maar ik wens je wel veel succes hier op de app.” Wel benadrukt Lester dat wanneer de ‘red flags’ grensoverschrijdend zijn, het wijs is om een melding te maken bij de dating-app en deze persoon te blokkeren.



Ik blijf het apart vinden dat mannen met een anoniem account met je gaan flirten en dan beledigd raken als je niet reageert. Tuurlijk wil ik met je daten figuur van Pokemon. — JeetjeMina. (@Jeetje_MINA) December 6, 2021

Situatie 4: je bent nog niet klaar om te daten, maar durft dat niet aan jezelf toe te geven

Lester legt uit dat je voor deze situatie moet beginnen met eerlijk tegen jezelf zijn. Dan kun je namelijk ook eerlijk tegen een ander zijn. „Het spijt me, ik waardeerde het enorm om je te leren kennen, maar hoe meer tijd we met elkaar doorbrachten, des te meer ik realiseerde dat ik nog niet klaar ben om iets met iemand op te bouwen.” Het kan zo zijn dat iemand bereid is te wachten en in een later stadium je opnieuw opzoekt voor contact. Mocht je dit niet willen, antwoord dan met nummer 2 uit de lijst.



Ben terug aan het daten. De bindingsangst neemt soms echt de overhand jammer genoeg 😢 — Chloë (@ChloLippens) December 9, 2021

Situatie 5: iemand gaat te snel

Ook hier geldt wederom volgens Lester dat eerlijkheid loont. Gaat iemand te snel? Zeg dat dan eerlijk en wacht vooral niet te lang. Daarbij moet je volgens de dating-expert ook kijken naar de situatie van jezelf en van de ander. Mocht de ander net uit een relatie komen, kan het zijn dat iemand dingen sneller in gang zet en op eenzelfde manier verder wil. Voor jezelf geldt dat het raadzaam is om jezelf af te vragen of je klaar bent om te daten (nummer 4). Vind je ondanks dat, dat iemand nog steeds de boel overhaast, is daar wederom een net antwoord. „Het spijt me, dit gaat voor mij allemaal een beetje te snel. Ik heb wat tijd nodig om een stapje terug te doen en uit te zoeken wat ik wil.”

Situatie 6: je bent met iemand anders aan het daten

Dit is een veelvoorkomende situatie tegenwoordig. Ga er niet vanuit dat je de enige voor iemand bent tijdens de dating-fase, want de kans is groot dat er meer gegadigden zijn. Zeker op dating-apps. Mocht je toch iemand in het vizier hebben die je voorkeur heeft, is het wel zo netjes om dat aan een ander te laten weten en iemand niet te ‘ghosten’. „Zoals je weet heb ik ook contact met anderen gehad. Gisteravond heb ik met iemand besloten om alleen met elkaar te daten. Ik vond het erg leuk om je te leren kennen de laatste weken en ik hoop dat je een fantastisch persoon vindt.”