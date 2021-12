23 jaar en nog maagd, is dat raar? ‘Schijnbaar pas ik niet in het beeld van een maagd’

De één voelt rond de pubertijd meer seksuele verlangens en de ander wacht liever tot zijn of haar achttiende levensjaar. Maar wanneer ben je ‘laat’ met je ontmaagding? De 23-jarige Stijn de Vries is zelf maagd en gaat voor zijn documentaire Jong Geleerd, Nooit Gedaan opzoek naar antwoorden. Morgen verschijnt de docu-serie online.

Hoewel we in Nederland verkondigen vrij ‘open minded’ te zijn, blijkt oordelen over seks toch ook een beetje de aart van het beestje. Men vindt seks al snel te vroeg, te laat of we vinden überhaupt wat van iemands seksuele voorkeuren. Zelf heeft De Vries weinig over zijn eigen leven te klagen. Hij heeft een huis, leuke baan en fijne vrienden. Hij is alleen nog maagd en dat blijkt vrij ongewoon in deze maatschappij.

23 jaar en maagd zijn blijkt ‘een ding te zijn’

De Vries gaat in zijn documentaire opzoek naar antwoorden. Waarom is hij nog maagd? Ben je pas volmaakt als je seks hebt gehad? En hoe kan het dat bijna een kwart van de jongens rond de 23 jaar nog maagd is, maar je daar niets over hoort? Hoewel De Vries hoge verwachtingen had van zijn studententijd, bleek zijn drang naar een ontmaagding minder sterk. Iets waar hij zich jaren voor schaamde. „Ik dacht altijd dat ik de enige was. Als ik toegeef nog geen ervaring in bed te hebben krijg ik de gekste reacties. Schijnbaar pas ik niet in het beeld dat mensen hebben bij maagden.” De jonge documentairemaker begreep niet waarom maagdelijkheid in deze tijd „een ding blijkt te zijn”.



Jong Geleerd, Nooit Gedaan over allerlei maagden

In de aflevering van Jong Geleerd, Oud Gedaan, gaat De Vries in gesprek met allerlei mensen. Zo praat hij met de 24-jarige Joey die zich laat ontmaagden door een escort. En de Vlaamse seksuoloog Kaat Bollen legt hem in de serie uit wanneer je als homoseksuele jongen ontmaagd bent. Ook verschijnt Ruud (31) in de serie, die maagd is en graag een vrouw wil leren kennen. Speciaal daarvoor volgt hij een cursus om vrouwen makkelijker aan te spreken. Maar De Vries legt ook zijn eigen verhaal bloot en daagt zichzelf uit om mee te doen met een kinky optreden. Ook schuift hij aan bij een ‘maagdendiner’. Waar hij in gesprek gaat met mensen die net als hij nog maagd zijn. Want, wat maakt het eigenlijk uit om maagd te zijn?



De documentairereeks Jong Geleerd, Nooit gedaan is vrijdag (10 december) te zien bij BNNVARA op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken. Iedere vrijdag om 17.00 uur verschijnt er aflevering van de docu-reeks online.