Zelfbevrediging en de verschillen tussen mannen en vrouwen

Zelfbevrediging, masturbatie, de hand aan jezelf leggen. Noem het zoals je het wilt noemen, maar veel mensen doen het. Vooral mannen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen daarentegen ervaren de beste hoogtepunten tijdens zelfbevrediging.

Uit onderzoek van de erotische winkel Lovehoney blijkt dat vrouwen de beste hoogtepunten bereiken tijdens zelfbevrediging. Beter dan bij daadwerkelijk seks. Van de 2000 ondervraagden bleek dat 36 procent van de dames de beste orgasmes had tijdens een solo-moment. Ter vergelijking: 24 procent beleefde dit tijdens de daad zelf.

De helft van de mannen (51 procent) ervaart juist de beste hoogtepunten tijdens duo-seks. 21 procent koos voor zelfbevrediging.

Mannen doen meer aan zelfbevrediging

En dan nog een onderzoeksfeitje: mannen masturberen meer, veel meer zelfs. 67 procent van de mannen masturbeert regelmatig tegenover 39 procent van de vrouwelijke ondervraagden. Waarom meer mannen dan vrouwen? Bepaalde ‘ouderwetse’ denkwijzen over zelfbevrediging spelen daarin nog vaak een rol.

Het merk Womanizer’s, dat seksspeeltjes op de markt brengt, deed hier onderzoek naar. Zij ondervroegen 14,500 mensen wereldwijd en vergeleken de houding van mannen en vrouwen tegenover zelfbevrediging door de jaren heen. Het blijkt een klein beetje verbeterd, maar er blijft een taboe heersen op zelfbevrediging bij het vrouwelijke geslacht. Zo schrijft Metro UK dat veel Engelsen zelfbevrediging bij mannen acceptabeler vinden. Als oorzaak noemen zij de huidige popcultuur en muziekindustrie waarin masturbatie voor mannen aannemelijker is.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Womanizer’s dat mannen meer zelfliefde hebben dan vrouwen. Bijna een derde van de ondervraagden gelooft dat vrouwelijke zelfbevrediging samenhangt met schaamte en negativiteit. Het thema zelfbevrediging wordt ook minimaal belicht tijdens seksuele voorlichting.

5 tot 10 minuten voor een solo-moment

Wel blijkt dat de dames vaker seksspeeltjes gebruiken. Uit het onderzoek van Lovehoney blijkt dat 75 procent van de vrouwen te zijn. Wat volgens Metro UK niet per se vooruitstrevend is. Zij schrijven dat dit bevestigt dat vrouwen vaker een ‘extraatje’ nodig hebben in hun weg naar een hoogtepunt.

Gemiddeld trekt men vijf tot tien minuutjes uit voor een solo-moment. Voornamelijk om zichzelf te ontdoen van seksuele spanning en een moment van ontspanning te creëren.

Nog een aantal masturbatie-feitjes:

Vrouwen denken vaker aan hun partner tijdens zelfbevrediging (37 procent) dan mannen (27 procent).

Mannen (26 procent) raken meer opgewonden van ‘seks met een vreemde’-fantasieën dan vrouwen (19 procent).

19 procent van de mannen fantaseert over hun ex tijdens masturbatie tegenover 11 procent van de vrouwen.

Ook fantasieën over beroemdheden zijn populairder bij mannen (15 procent) dan bij vrouwen (11 procent).

Maar we houden wel graag ons mond over solo-momenten. 53 procent van de mannen en 47 procent van de vrouwen houdt de masturbatie-verhalen geheim.

Het wetenschappelijke tijdschrift Quest schreef eerder al over het feit dat de heren vaker dan vrouwen worden ‘beloond’ tijdens de seks. Daarom hebben mannen over het algemeen vaker zin in seks. 95 procent van de mannen ervaart altijd een orgasme tijdens een heteroseksuele vrijpartij. Bij de dames is dat 65 procent, waarvan 30 procent als er alleen penetratie plaatsvindt.