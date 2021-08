Wist je dit al over botox? Het blijkt niet bevorderlijk voor je seksleven

Over plastische chirurgie doen we tegenwoordig niet heel moeilijk. Fillers, ingrepen en botox komen vaak voor. Maar wist je dat botox niet bevorderlijk is voor je seksleven? Weinig frons blijkt niet goed voor het vrouwelijk orgasme.

Voornamelijk vrouwen laten botox in hun rimpels spuiten zodat deze weer glad worden. Volgens onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam liet één op de 53 vrouwen zich al in 2016 met botox behandelen. Bij de mannen was dit één op de 342. Eén op de 49 vrouwen gebruikte fillers, tegenover één op de 305 mannen. De cijfers zijn er de afgelopen jaren niet minder op geworden.



Mensen met botox aantrekkelijker

Het Erasmus MC concludeerde in een ander onderzoek ook dat meer jongeren tussen de 18 en 25 kiezen voor botox of fillers. Met een uitschieter in 2017. Maar goed, dat is klaarblijkelijk niet geheel onterecht. Onderzoek toont namelijk aan dat we mensen met botox als aantrekkelijker beschouwen. Wetenschappelijk tijdschrift Quest schreef erover.

Onderzoekers van de University of Illinois Chicago (VS ) maakten in 2008 foto’s van voor en na een botoxbehandeling. Proefpersonen bekeken één van de twee foto’s. En misschien is deze uitkomst niet al te best voor ons schoonheidsideaal, maar de met botox behandelde mensen werden aantrekkelijker genoemd. Ook linkten de proefpersonen mensen met botox vaker aan sportiviteit, succes en date-succes.



Botox is niet goed voor vrouwelijke orgasme

In 2019 ontdekten onderzoekers van Hofstra University in New York (VS) dezelfde soort resultaten. Tijdens dit onderzoek werden botoxgebruikers aantrekkelijker, intelligenter en jonger beoordeeld. En, jawel, ze werden meer als natuurlijke schoonheid gezien. Daarnaast zouden deelnemers mensen met botox eerder uitnodigen voor een feestje of vragen voor een date.

Maar goed, we willen plastische chirurgie natuurlijk niet helemaal ophemelen, want natuurlijke schoonheid is hartstikke mooi. Maar er is nog iets wat je wellicht weerhoudt van een ingreep. Het straktrekkende goedje blijkt namelijk niet bevorderlijk voor je orgasmes. Wat? Ja, daar keken wij ook even van op.

Seksleven van vrouwen zonder frons slechter

Het werkt als volgt. Amerikaanse seksuologen van het Masters and Johnson Institute ontdekten al jaren terug dat een frons op je gezicht bij een orgasme hoort. Psycholoog Michael Lewis van Cardiff University (VK) onderzocht dat in 2018 nog eens uitvoerig.

Hij interviewde 36 vrouwen over hun seksleven voor en na een botoxbehandeling. De dames die ooit kozen voor botox, waren minder tevreden over hun orgasmes. Het duurde langer tot zij tot een hoogtepunt kwamen en ze ervoeren minder genot. Vrouwen die geen botox gebruikten hadden dit niet. Volgens Lewis draagt de gezichtsuitdrukking bij aan je eigen genotsgevoel.



