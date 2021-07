‘Klassieke nudes’: Pornhub en bekende musea slaan handen ineen

Erotische website Pornhub staat voornamelijk bekend om de weinig verhullende ‘entertainmentvideo’s’. Maar de pornosite heeft ook een kunstzinnige kant. Er is nu een samenwerking met grote internationale musea om zo de cultuursector een steuntje in de rug te geven.

De website probeert op deze manier aandacht te vragen voor musea over de hele wereld. Door de pandemie waren musea lange tijd gesloten en is hun bestaansrecht onzeker. Volgens de mensen achter Pornhub is het belangrijk om museumbezoek, nu cultuur weer toegankelijk is, te stimuleren.

Pornhub biedt kijkje in erotische kunst van grote musea

En zoals je vast weet ‘sex sells’, dus combineren de makers achter Pornhub hun expertise met kunst. De erotische website sloeg de handen ineen met verschillende wereldwijd populaire musea. En dat zijn niet de minste namen. Wat dacht je van het Franse Louvre en Musée d’Orsay? Of het bekende Amerikaanse Museum of Art en de Britse National Gallery? Maar ook het Museo del Prado in Spanje en het Galleria degli Uffizi in Italië doen mee. Oftewel de crème de la crème onder de internationale musea voegt wat erotiek toe aan hun aanbod.

Of naja, ze hadden het eigenlijk al. De musea besteden, met hulp van Pornhub, extra aandacht aan hun ‘classic nudes’. Oftewel een kunstzinnige en cultureel verantwoorde naaktfoto. Want zoals de bedenkers op hun website schrijven „porno wordt misschien niet als kunst gezien, maar sommige kunst kan zeker als porno beschouwd worden”.



Pornofilm met kunstzinnig randje

Via een kunstzinnige website van Pornhub vind je een virtuele tour van de erotische kunst. De Japanse pornoactrice Asa Akira is de gids van de tour en vertelt je op haar eigen wijze wat je ziet op de afbeeldingen. Naast de uitleg van Akira vind je op Pornhub ook remakes van de schilderijen in videovorm. Een pornofilm met een kunstzinnig randje dus. Waar je wel rode oortjes van krijgt.