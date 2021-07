10 dingen die vrouwen doen en mannen afknappers vinden

Zelf hebben vrouwen misschien best wel hoge eisen (aldus een vrouw). „Mannen moeten ons genoeg aandacht geven, maar we rennen heel hard weg als ze ons gaan claimen. We willen wel een sportieve man, maar vinden het irritant als hij iedere zaterdag blijft hangen op het voetbalveld. We zijn onder de indruk als een man goed kan koken, maar willen ook dat hij een strakke buik heeft.

Aldus Metro’s collega Valery van Famme.nl. Die ziet dat mannen op hun beurt ook weer ‘van die eisen en afknappers hebben’. Volgens mannen zijn dit dus de grootste afknappers bij vrouwen.

Ok, van de meeste snappen we waarom dit een afknapper kan zijn, al maken mannen zich hier natuurlijk zelf ook schuldig aan…

Grootste afknappers

Tien van de grootste afknappers op een rij (kom maar op!)

1. Onzeker

De allergrootste turn-off voor mannen is als vrouwen onzeker zijn. En dat is ook wel logisch, want voelen we ons ook niet aangetrokken tot onzekere mannen. Er is natuurlijk een verschil tussen kwetsbaarheid en onzekerheid. Je kwetsbaar opstellen, of niet helemaal zeker zijn hoe je met een situatie moet omgaan is iets anders dan een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je vertrouwen hebt in jezelf, heb je een bepaalde charme en rust over je heen: ook als je voor spannende momenten komt te staan.

2. Dom voordoen

Vaak denken we dat mannen geïntimideerd zijn door intelligente vrouwen. We kunnen ons daardoor weleens dommer voordoen dan we zijn. En daar gaan we nu net de mist in. Veel mannen vinden het juist woest aantrekkelijk als een vrouw weet waar ze het over heeft.

3. Arrogant

We herkennen het zo goed in anderen: arrogantie. Maar zelf kun je misschien ook wel eens arrogant overkomen. Het is eigenlijk gewoon een teken van onzekerheid (weet je nog, de nummer uno in dit lijstje?). Zelfvertrouwen is juist aantrekkelijk en bij gebrek eraan kun je je óf onzeker, óf juist arrogant gedragen. Probeer dus gewoon dicht bij jezelf te blijven. Who cares als je je kwetsbaar voelt? Misschien even eng, maar nog altijd beter dan arrogant of onzeker gedoe.

4. Nep gedoe

Opscheppen, overdrijven, kleine leugentjes… allemaal dingen die we soms doen om een bepaalde versie van onszelf te presenteren. En dat vinden de heren dus echt vreselijk. En eerlijk is eerlijk: wij vinden andere vrouwen toch ook het mooist wanneer we zien dat ze zo heerlijk zichzelf zijn? Dat neppe gedoe geldt trouwens ook in de slaapkamer. Mannen geven namelijk aan enorm af te knappen als vrouwen het faken (en ja, dat hebben ze dus wel door).

5. Drama queen

Hier zijn we het toch eigenlijk allemaal wel over eens. Zelf irriteer jij je toch aan die vriendinnen die het ene drama nog niet hebben opgelost, of ze dealen alweer met het volgende conflict? Daar hebben mannen dus ook geen behoefte aan. Betrap jij jezelf ook op een tikke dramatisch gedrag? Sta dan even stil bij waar dat vandaan komt. Misschien wil je gewoon wat aandacht en denk je dit op een negatieve manier te kunnen bereiken.

Nog meer afknappers…

6. Klagen, klagen en nog eens klagen

Sommige vrouwen (en mannen trouwens ook hoor) zijn er een ster in hele dagen vol te klagen. Over die regenbui, een vervelende collega of slechte nachtrust… overal valt wel iets aan op te merken. Af en toe klagen mag best wel, maar besef dat het nou niet echt aantrekkelijk is om met al dat geklaag bij je partner (of eerste date!) aan te komen. Daar komt bij dat mannen anders met informatie omgaan dan vrouwen. Mannen praten over een probleem om tot een oplossing te komen, terwijl vrouwen vaak even willen ventileren.

7. Hygiëne

Roken, slechte adem, vieze nagels, onverzorgd, vervelende geurtjes… Eigenlijk worden veel dingen genoemd die onder hygiëne vallen. Dit betekent natuurlijk niet je te allen tijde in de make-up, walm van parfum en lange gelnagels moet aankomen, maar een basic hygiëne is niet misplaatst (en dit doe je trouwens toch voor jezelf?).

8. Altijd op je telefoon

Ok, mannen vinden het vervelend als jij de hele tijd op je telefoon aan het scrollen bent. Zij willen namelijk aandacht en vinden het irritant als jouw iPhone scherm meer aandacht krijgt dan zijzelf. Fair enough. Kleine kanttekening dat we allemaal genoeg mannen kennen die ook verslaafd zijn aan de laatste Bitcoin-ontwikkelingen en hun telefoon zelf ook niet met rust laten.

9. Egocentrisch

Bloedirritant! Iemand die alleen maar met zichzelf bezig is en geen aandacht heeft voor de wereld om je heen. We willen allemaal een portie aandacht op z’n tijd en daar is ook niets mis mee. Maar als je je gedraagt alsof jij het enige belangrijke op de wereld bent, is dat toch wel een afknapper. Mannen vinden het juist super aantrekkelijk als een vrouw nieuwsgierig is naar alles om haar heen (en natuurlijk geïnteresseerd is hemzelf).

10. Besluiteloosheid

Ten slotte vinden mannen het dus een enorme afknapper als jij niet weet wat je wilt (newsflash for the guys: dat vinden we zelf nét zo irritant) We geven toe… misschien kunnen we wel wat sneller beslissen wat we van de menukaart willen bestellen, zodat onze mannen niet een half uur op onze weloverwogen keuze hoeven wachten. Of kunnen we heus wel iets sneller beslissen welke schoenen het leukst onder een outfit staan.

Heerlijk zo’n lijst, thanks mannen. Heb je ff? Dan kunnen wij ook even aan een lijstje beginnen…

